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Головна Фінанси Шахраї працюють по-новому: як тепер намагаються видурити гроші

Шахраї працюють по-новому: як тепер намагаються видурити гроші

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Дата публікації: 4 червня 2026 20:34
Штраф за порушення правил дорожнього руху: про що попередили водіїв в поліції
Людина за кермом, гроші. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні шахраї не полишають спроб виманити гроші у громадян та поцупити їхні персональні дані. Так, зараз вони випробовують нову схему обману: вимагають від водіїв оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР).

Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Новини.LIVE.

Що мають знати водії

Правоохоронець попередив українців, що перевіряти наявність штрафів та оплачувати їх треба лише на офіційних ресурсах. Витоку персональних даних не станеться, якщо вводити їх на перевірених державних сервісах.

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Шахраї вигадують штрафи за порушення ПДР, щоб отримати гроші з українців. Фото: Олексій Білошицький/Facebook

Білошицький зауважив, що водіїв про правопорушення попереджають за процедурою, яка виключає надсилання SMS-повідомлень на мобільні телефони. Щоб не стати жертвою аферистів, водіям радять орієнтуватися на адресу вебресурсу — однією з головних ознак офіційного державного сервісу є домен gov.ua.

Як дізнатися про штраф та оплатити

Перевірити наявність штрафів без ризику втратити усі гроші можна:

Читайте також:
  • на вебпорталі МВС;
  • на порталі Дія та у мобільному застосунку Дія;
  • в Електронному Кабінеті водія;
  • у мобільному застосунку "Штрафи ПДР".

Якщо треба перевірити справжність повідомлення про порушення ПДР або штраф, можна звернутися до підрозділу адміністративної практики управління патрульної поліції у своєму місті.

Як повідомляли Новини.LIVE, шахраї представляються суддями чи правоохоронцями й пропонують населенню грошову допомогу. В окремих випадках вони інформують про виклик до суду чи наявність кримінального провадження. Таким чином вони намагаються заволодіти банківськими даними або змусити жертву переказати гроші.

Ще Новини.LIVE розповідали про правила купівлі товарів в інтернеті. Українці часто залишаються без грошей через аферистів, які створюють фейкові акаунти відомих онлайн магазинів. Користувачам пояснили, як можна розрізнити шахраїв.

штрафи гроші шахраї
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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