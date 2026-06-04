Борги по кредитах хочуть стягувати без суду: що може змінитися для українців

Засмучена жінка, грошові купюри. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні можуть змінити правила для людей, які мають борги за кредитами. Банки та фінансові компанії вимагають спростити процедуру повернення боргів і частково скасувати обмеження, які запровадили після початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на LIGA.net.

На думку фінустанов, повернути борги зараз дуже складно, тому ризики закладають у високі відсотки для всіх клієнтів. Але юристи побюються, що нові правила можуть вдарити по людях, які через війну залишилися без доходів або житла.

Чим банки аргументують нові вимоги

На початку війни українців захистили від жорсткого стягнення боргів.

Зокрема:

Читайте також:

банкам заборонили забирати іпотечне житло за борги;

людей не можна виселяти із заставних квартир;

за прострочені споживчі кредити не нараховують штрафи та пеню.

Такі обмеження діють під час воєнного стану.

Це допомогло багатьом українцям пережити складний період. Але через це частина людей просто перестала платити кредити.

Які зміни пропонують

Банківські асоціації вже передали свої пропозиції до Верховної Ради та НБУ. Для цього у парламенті вже створили спеціальну робочу групу.

Серед головних ідей:

повернення відсотків та додаткових платежів за прострочені кредити;

стягнення невеликих боргів без звернення до суду;

прискорення рішень суду про стягнення заборгованості;

дозвіл на вилучення іпотечного житла.

Йдеться насамперед про регіони, які вважаються відносно безпечними.

У банках пояснюють: коли повернути борг дуже складно, фінансові установи змушені компенсувати ризики за рахунок інших клієнтів.

Тож через проблеми з боргами кредити подорожчають навіть для тих людей, які погашають їх без прострочень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи повинна дружина відповідати за борги чоловіка. Це залежить від того, спільна позика чи особиста. Дружина не зобов’язана погашати борги чоловіка, якщо йдеться про його особистий кредит. При цьому відповідальність ділиться навпіл, якщо кредит було взято на потреби сім’ї і використано в інтересах родини, на придбання спільного майна, яким користується подружжя та якщо спільне рішення про кредит було зафіксовано документально.

Також Новини.LIVE повідомляли, коли банк може виселити з іпотечного житла. Банк може звернутися до суду або переоформити квартиру на себе. Після цього боржник має звільнити житло протягом місяця. В іншому випадку виселення буде примусовим.