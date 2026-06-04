Штраф за нарушение правил дорожного движения: о чем предупредили водителей в полиции

Мошенники работают по-новому: как теперь пытаются выманить деньги
В Украине мошенники не оставляют попыток выманить деньги у граждан и украсть их персональные данные. Так, сейчас они испытывают новую схему обмана: требуют от водителей оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Новини.LIVE.
Что должны знать водители
Правоохранитель предупредил украинцев, что проверять наличие штрафов и оплачивать их нужно только на официальных ресурсах. Утечки персональных данных не произойдет, если вводить их на проверенных государственных сервисах.
Билошицкий отметил, что водителей о правонарушениях предупреждают по процедуре, которая исключает отправку SMS-сообщений на мобильные телефоны. Чтобы не стать жертвой аферистов, водителям советуют ориентироваться на адрес веб-ресурса — одним из главных признаков официального государственного сервиса является домен gov.ua.
Как узнать о штрафе и оплатить
Проверить наличие штрафов без риска потерять все деньги можно:
- на веб-портале МВД;
- на портале Дія и в мобильном приложении Дія;
- в Электронном Кабинете водителя;
- в мобильном приложении "Штрафы ПДД".
Если надо проверить подлинность сообщения о нарушении ПДД или штрафа, можно обратиться в подразделение административной практики управления патрульной полиции в своем городе.
Как сообщали Новини.LIVE, мошенники представляются судьями или правоохранителями и предлагают населению денежную помощь. В отдельных случаях они информируют о вызове в суд или наличии уголовного производства. Таким образом они пытаются завладеть банковскими данными или заставить жертву перевести деньги.
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