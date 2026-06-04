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Главная Финансы Мошенники работают по-новому: как теперь пытаются выманить деньги

Мошенники работают по-новому: как теперь пытаются выманить деньги

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Дата публикации 4 июня 2026 20:34
Штраф за нарушение правил дорожного движения: о чем предупредили водителей в полиции
Человек за рулем, деньги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине мошенники не оставляют попыток выманить деньги у граждан и украсть их персональные данные. Так, сейчас они испытывают новую схему обмана: требуют от водителей оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Новини.LIVE.

Что должны знать водители

Правоохранитель предупредил украинцев, что проверять наличие штрафов и оплачивать их нужно только на официальных ресурсах. Утечки персональных данных не произойдет, если вводить их на проверенных государственных сервисах.

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Мошенники придумывают штрафы за нарушение ПДД, чтобы получить деньги с украинцев. Фото: Алексей Билошицкий/Facebook

Билошицкий отметил, что водителей о правонарушениях предупреждают по процедуре, которая исключает отправку SMS-сообщений на мобильные телефоны. Чтобы не стать жертвой аферистов, водителям советуют ориентироваться на адрес веб-ресурса — одним из главных признаков официального государственного сервиса является домен gov.ua.

Как узнать о штрафе и оплатить

Проверить наличие штрафов без риска потерять все деньги можно:

Читайте также:
  • на веб-портале МВД;
  • на портале Дія и в мобильном приложении Дія;
  • в Электронном Кабинете водителя;
  • в мобильном приложении "Штрафы ПДД".

Если надо проверить подлинность сообщения о нарушении ПДД или штрафа, можно обратиться в подразделение административной практики управления патрульной полиции в своем городе.

Как сообщали Новини.LIVE, мошенники представляются судьями или правоохранителями и предлагают населению денежную помощь. В отдельных случаях они информируют о вызове в суд или наличии уголовного производства. Таким образом они пытаются завладеть банковскими данными или заставить жертву перевести деньги.

Еще Новини.LIVE рассказывали о правилах покупки товаров в интернете. Украинцы часто остаются без денег из-за аферистов, которые создают фейковые аккаунты известных онлайн магазинов. Пользователям объяснили, как можно различить мошенников.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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