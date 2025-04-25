Мошенники нацелились на клиентов ПриватБанка — какого совета следует придерживаться украинцам

Человек держит смартфон в руках. Фото: Unsplash

Клиентам государственного ПриватБанка звонит якобы служба безопасности финансового учреждения с требованием сообщить личные банковские данные. Но на самом деле звонки граждане получают от мошенников.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

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Что должны знать клиенты ПриватБанка

Звонки украинцы получают с городского номера: 044 364 53 20. Когда владелец карты ПриватБанка отвечает, то ему рассказывают, что с его банковского счета "в течение последних 20 минут фиксировали небольшие транзакции на территории страны-агрессора".

Украинцам предлагают отменить перевод и застраховаться от мошенников. При этом во время всего разговора на человека давят психологически, чтобы он выполнил все требования.

Например, аферисты хотят, чтобы им прислали голосовое сообщение и верифицировали данные банковской карты. А для большей правдивости они называют свой персональный номер, который якобы можно найти на веб-сайте банка. Но на самом деле так мошенники пытаются получить информацию о клиенте, чтобы потом завладеть средствами украинцев.

"Работники банка никогда не спрашивают номер, PIN-код и CVV-код карты. Поэтому ни в коем случае не разглашайте личную информацию и не совершайте финансовые операции во время звонков или сообщений от неизвестных лиц", — говорится в сообщении.

Что делать украинцам

Специалисты советуют сразу сообщать об этих случаях в контакт-центр банка. А тем, кто уже стал жертвой мошенников, надо обращаться в киберполицию или другие компетентные органы.

Напомним, что клиенты ПриватБанка могут потерять средства, когда пополняют карты через терминалы. Гражданам объяснили, почему возникают проблемы.

Еще ранее украинцы жаловались на сложности с обменом валюты. Речь идет о выданных банком купюрах старого образца, которые потом отказываются принимать.