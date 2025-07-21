Ощадбанк і захист грошей — як банк пропонує клієнтам вберегтися від шахраїв

Шахраї полюють на гроші українців — як захистити в Ощадбанку
В Україні триває повномасштабна війна і велика кількість людей продовжує потребувати фінансової допомоги. Про це знають шахраї, які публікують в інтернеті оголошення про нові виплати, просять надати реквізити банківської картки та списують гроші з карток довірливих громадян. Однак фінустанови країни, зокрема Ощадбанк, намагаються перешкоджати аферистам, та створюють спеціальні продукти для захисту своїх клієнтів.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Як клієнти Ощадбанку можуть захистити свої рахунки
В Ощадбанку зазначають, що клієнти можуть скористатися послугою "Страхування платіжних карток від шахрайства" та захистити свої гроші.
Програма не безплатна і складається з двох планів:
- Базовий — за 15 гривень щомісяця;
- Розширений — за 25 гривень на місяць.
Базовий план програми передбачає покриття страхових випадків, серед яких:
- шахрайство в торгово-сервісній мережі, в інтернеті або ж з використанням банкомата;
- втрата банківської картки;
- шахрайство під впливом обману.
Ліміт виплати за кожним випадком — до 30 тисяч гривень (сума зменшиться до 500 грн, якщо втратити картку), без обмежень, є ліміт лише за страховою сумою за ризиком.
У розширеному плані розмір страхових сум складає до 50 тисяч гривень за кожний випадок, окрім втрати банківської картки. Цей план також покриває всі ті ж ризики, що і базовий, але у клієнтів більший захист, якщо виникають непередбачувані ситуації.
Раніше ми розповідали, що клієнти Ощадбанку стикаються з блокуванням рахунків. У фінустанові пояснили, як повернути доступ до рахунків.
Також ми писали про оновлення застосунку "Ощад 24/7". Українці, наприклад, тепер можуть оновлювати персональні дані онлайн.
Читайте Новини.LIVE!