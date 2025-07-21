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Головна Фінанси Шахраї полюють на гроші українців — як захистити в Ощадбанку

Шахраї полюють на гроші українців — як захистити в Ощадбанку

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 06:01
Ощадбанк і захист грошей — як банк пропонує клієнтам вберегтися від шахраїв
Люди біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні триває повномасштабна війна і велика кількість людей продовжує потребувати фінансової допомоги. Про це знають шахраї, які публікують в інтернеті оголошення про нові виплати, просять надати реквізити банківської картки та списують гроші з карток довірливих громадян. Однак фінустанови країни, зокрема Ощадбанк, намагаються перешкоджати аферистам, та створюють спеціальні продукти для захисту своїх клієнтів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як клієнти Ощадбанку можуть захистити свої рахунки

В Ощадбанку зазначають, що клієнти можуть скористатися послугою "Страхування платіжних карток від шахрайства" та захистити свої гроші.

Програма не безплатна і складається з двох планів:

  • Базовий — за 15 гривень щомісяця;
  • Розширений — за 25 гривень на місяць.

Базовий план програми передбачає покриття страхових випадків, серед яких:

  • шахрайство в торгово-сервісній мережі, в інтернеті або ж з використанням банкомата;
  • втрата банківської картки;
  • шахрайство під впливом обману.

Ліміт виплати за кожним випадком — до 30 тисяч гривень (сума зменшиться до 500 грн, якщо втратити картку), без обмежень, є ліміт лише за страховою сумою за ризиком.

У розширеному плані розмір страхових сум складає до 50 тисяч гривень за кожний випадок, окрім втрати банківської картки. Цей план також покриває всі ті ж ризики, що і базовий, але у клієнтів більший захист, якщо виникають непередбачувані ситуації.

Раніше ми розповідали, що клієнти Ощадбанку стикаються з блокуванням рахунків. У фінустанові пояснили, як повернути доступ до рахунків. 

Також ми писали про оновлення застосунку "Ощад 24/7". Українці, наприклад, тепер можуть оновлювати персональні дані онлайн.

Ощадбанк гроші шахрайство війна в Україні захист
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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