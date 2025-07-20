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Головна Фінанси Ощадбанк вдосконалив сервіси — що змінилося у 2025 році

Ощадбанк вдосконалив сервіси — що змінилося у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 06:01
Ощад 24/7 вдосконалили для клієнтів — що змінилося у сервісах
Чоловік та жінка зі смартфоном. Фото: Freepik

У державному "Ощадбанку" розповіли про низку вдосконалених сервісів у застосунку "Ощад 24/7". Зокрема, клієнти отримали можливість оновити персональні дані онлайн та передати документи із "Дії".

Про це повідомила пресслужба банку на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Що змінилося у сервісах застосунку "Ощад 24/7"

Як зазначили у фінустанові, Ощадбанк намагається постійно  вдосконалюватися, щоб клієнтам користуватись дистанційними послугами було ще зручніше. 

Зокрема, щонайменше чотири вагомі зміни дозволять спростити життя тих, хто обрав обслуговування у державному банку. А саме:

  1. З'явилась можливість оновлення персональних даних в "Мобільному Ощаді" та змога передачі необхідних документів з "Дії".
  2. Надано можливість здійснювати перегляд тарифів за картками у самому застосунку. 
  3. Запущено SMS-повідомлення з попередженнями про можливість стягнення комісії за неактивні рахунки. Банк нагадає завчасно потребу користуватись карткою, щоб не переплачувати.
  4. Надано доступ до контактів персонального менеджера клієнта у застосунку. 

Кому необхідне оновлення персональних даних у 2025 році 

За інформацією фінустанови, вимога щодо оновлення персональних даних необхідна для доступу до сервісів фінустанови. Вона стосується всіх клієнтів у разі надходження такого повідомлення у застосунок чи особистий кабінет.
 
Йдеться про актуалізацію даних, що є стандартним банківським механізмом, в рамках якого банк попередить за 30 днів про таку необхідність. Дані можна оновлювати у будь-який зручний час.

У мобільному застосунку достатньо зробити кілька кроків:

  • зайти у відповідне повідомлення;
  • натиснути у профілі на пункт "Ще";
  • перевірити власні дані, подані раніше;
  • додати інформацію у разі змін.

Вимогу щодо актуалізації інформації можуть надсилати залежно від ризиків один або п'ять разів на рік.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку розповіли, як діяти у разі незаконних списань через підписки на невідомих сайтах. Там наголосили, що в разі переходу на фішинговий портал та в інших випадках слід одразу звертатися до кіберполіції.

Також повідомлялося про блокування рахунків клієнтам Ощадбанку в окупації. У фінустанові назвали єдиний можливий варіант повернення доступу до власних рахунків. 

онлайн-послуги Ощадбанк банки послуги банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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