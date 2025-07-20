Ощад 24/7 вдосконалили для клієнтів — що змінилося у сервісах

Ощадбанк вдосконалив сервіси — що змінилося у 2025 році
У державному "Ощадбанку" розповіли про низку вдосконалених сервісів у застосунку "Ощад 24/7". Зокрема, клієнти отримали можливість оновити персональні дані онлайн та передати документи із "Дії".
Про це повідомила пресслужба банку на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
Що змінилося у сервісах застосунку "Ощад 24/7"
Як зазначили у фінустанові, Ощадбанк намагається постійно вдосконалюватися, щоб клієнтам користуватись дистанційними послугами було ще зручніше.
Зокрема, щонайменше чотири вагомі зміни дозволять спростити життя тих, хто обрав обслуговування у державному банку. А саме:
- З'явилась можливість оновлення персональних даних в "Мобільному Ощаді" та змога передачі необхідних документів з "Дії".
- Надано можливість здійснювати перегляд тарифів за картками у самому застосунку.
- Запущено SMS-повідомлення з попередженнями про можливість стягнення комісії за неактивні рахунки. Банк нагадає завчасно потребу користуватись карткою, щоб не переплачувати.
- Надано доступ до контактів персонального менеджера клієнта у застосунку.
Кому необхідне оновлення персональних даних у 2025 році
За інформацією фінустанови, вимога щодо оновлення персональних даних необхідна для доступу до сервісів фінустанови. Вона стосується всіх клієнтів у разі надходження такого повідомлення у застосунок чи особистий кабінет.
Йдеться про актуалізацію даних, що є стандартним банківським механізмом, в рамках якого банк попередить за 30 днів про таку необхідність. Дані можна оновлювати у будь-який зручний час.
У мобільному застосунку достатньо зробити кілька кроків:
- зайти у відповідне повідомлення;
- натиснути у профілі на пункт "Ще";
- перевірити власні дані, подані раніше;
- додати інформацію у разі змін.
Вимогу щодо актуалізації інформації можуть надсилати залежно від ризиків один або п'ять разів на рік.
Раніше ми писали, що в Ощадбанку розповіли, як діяти у разі незаконних списань через підписки на невідомих сайтах. Там наголосили, що в разі переходу на фішинговий портал та в інших випадках слід одразу звертатися до кіберполіції.
Також повідомлялося про блокування рахунків клієнтам Ощадбанку в окупації. У фінустанові назвали єдиний можливий варіант повернення доступу до власних рахунків.
Читайте Новини.LIVE!