Рахунки в Ощадбанку — клієнти втрачають гроші через шахрайські підписки

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" розповідають про нові випадки втрати коштів через шахраїв. Зокрема, незаконні списання можливі через підписки на сайтах онлайн-ігор без відома власників рахунків.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінфін.

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В одному з повідомлень громадянка зазначила, що шахраям вдалося зламати особистий кабінет та зробити підписку на сайті онлайн-ігор. У зв'язку з цим вона втратила кілька тисяч гривень.

Жінка одразу зателефонувала на гарячу лінію, після чого надійшло повідомлення про підозрілу активність та заблокували застосунок "Ощад24".

Однак з'ясувалося, що кошти неможливо повернути, адже вони були вкрадені таким чином, що нібито клієнтка сама дала згоду на підписку.

"... побачила повідомлення у вайбер від Ощадбанку, у якому за 2 рази в мене вкрали кошти майже 4000 грн. Зняли через підписку на якомусь сайті онлайн ігор. Зайшовши в особистий кабінет побачила, що там встановлено оплата та перекази онлайн без кола підтвердження. Власне сама я цього не робила... Проте дуже прикро, що кошти мені не повернуть, бо зняли через підписку, яку я не робила", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Як клієнтам Ощадбанку уберегтись від шахрайських списань

За інформацією державної фінустанови, зникнення коштів з рахунків можливе з вини клієнтів банку. Серед типових помилок, які дають змогу шахраям отримати доступ до особистого кабінету та банківських рахунків:

оприлюднення особистих даних;

розкриття даних платіжних карток стороннім особам;

розголошення одноразових паролів/кодів, що надходять на номер телефону, що прив'язаний до картки;

перехід за зовнішніми посиланнями (фішингові сайти).

Якщо клієнт натрапив на шахраїв через фішинговий сайт чи через інші способи в інтернеті, потрібно звернутися до кіберполіції:

подавши заяву на сайті кіберполіції;

зателефонувавши за номером — 0 800 505 170.

Раніше ми писали, що клієнтам надано можливість дистанційно закривати віртуальні картки Ощадбанку. Проблеми можуть виникнути у разі порушення правил відповідної процедури.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку є змога безкоштовного поповнення карткових рахунків. Там назвали одразу кілька таких способів зарахування грошей.