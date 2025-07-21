Ощадбанк и защита денег — как банк предлагает клиентам уберечься от мошенников

Люди возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине продолжается полномасштабная война и большое количество людей нуждаются в финансовой помощи. Об этом знают мошенники, которые публикуют в интернете объявления о новых выплатах, просят предоставить реквизиты банковской карты и списывают деньги с карточек доверчивых граждан. Однако финучреждения страны, в частности Ощадбанк, пытаются препятствовать аферистам, и создают специальные продукты для защиты своих клиентов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как клиенты Ощадбанка могут защитить свои счета

В Ощадбанке отмечают, что клиенты могут воспользоваться услугой "Страхование платежных карт от мошенничества" и защитить свои деньги.

Программа не бесплатная и состоит из двух планов:

Базовый — за 15 гривен ежемесячно;

Расширенный — за 25 гривен в месяц.

Базовый план программы предусматривает покрытие страховых случаев, среди которых:

мошенничество в торгово-сервисной сети, в интернете или же с использованием банкомата;

потеря банковской карты;

мошенничество под влиянием обмана.

Лимит выплаты по каждому случаю — до 30 тысяч гривен (сумма уменьшится до 500 грн, если потерять карту), без ограничений, есть лимит только по страховой сумме по риску.

В расширенном плане размер страховых сумм составляет до 50 тысяч гривен за каждый случай, кроме потери банковской карты. Этот план также покрывает все те же риски, что и базовый, но у клиентов большая защита, если возникают непредвиденные ситуации.

Ранее мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка сталкиваются с блокировкой счетов. В финучреждении объяснили, как вернуть доступ к счетам.

Также мы писали об обновлении приложения "Ощад 24/7". Украинцы, например, теперь могут обновлять персональные данные онлайн.