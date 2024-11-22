Блокування рахунків ПриватБанк — що треба знати, щоб уникнути

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк, який обслуговує близько 19 мільйонів українців, може втратити левову частину своїх клієнтів. Зазначено, що рахунки клієнтів із застарілими даними будуть заблоковані назавжди, якщо вони не оновлять інформацію на вимогу установи.

Про це розповідає GSMinfo.

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Чому ПриватБанк може заблокувати рахунок назавжди

У ПриватБанку наголошують, що вимога оновлювати дані не є примхою установи, а продиктована чинним законодавством. Клієнтів завчасно повідомляють про необхідність оновлення інформації через особистий дзвінок або повідомлення у мобільному додатку Приват24. Ігнорувати такі сповіщення не варто, адже після певного часу банк може назавжди заблокувати всі рахунки клієнта.

Регулярне оновлення даних необхідне для надійного захисту рахунків клієнтів від шахрайства та забезпечення прозорості фінансових операцій. Зробити це можна декількома способами: через додаток Приват24, за телефоном гарячої лінії або особисто у відділенні ПриватБанку. Процедура є простою та займає мінімум часу.

Яке покарання в інших банках

Оновлення даних є обов’язковим не лише для клієнтів ПриватБанку, а й для користувачів інших банків. Проте покарання за ігнорування цієї вимоги може відрізнятися: у деяких банках воно може бути м’якшим, залежно від їхньої внутрішньої політики та статусу — державний це банк чи приватний.

Що ще треба знати

Нагадаємо, банківські картки, які були вилучені або забуті в банкоматах державного ПриватБанку, не повертаються власникам. Відомо, що робити, щоб повернути картку.

Ми також писали, що українці часто стикаються з випадками блокування банківських карток. Фінансові установи, зокрема ПриватБанк, можуть тимчасово закрити доступ до рахунків із багатьох причин.