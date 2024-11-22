Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Кому ПриватБанк може назавжди заблокувати рахунок arrow

Кому ПриватБанк може назавжди заблокувати рахунок

22 листопада 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Блокування рахунків ПриватБанк — що треба знати, щоб уникнути
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Державний ПриватБанк, який обслуговує близько 19 мільйонів українців, може втратити левову частину своїх клієнтів. Зазначено, що рахунки клієнтів із застарілими даними будуть заблоковані назавжди, якщо вони не оновлять інформацію на вимогу установи.

Про це розповідає GSMinfo.

Читайте також:

Чому ПриватБанк може заблокувати рахунок назавжди

У ПриватБанку наголошують, що вимога оновлювати дані не є примхою установи, а продиктована чинним законодавством. Клієнтів завчасно повідомляють про необхідність оновлення інформації через особистий дзвінок або повідомлення у мобільному додатку Приват24. Ігнорувати такі сповіщення не варто, адже після певного часу банк може назавжди заблокувати всі рахунки клієнта.

Регулярне оновлення даних необхідне для надійного захисту рахунків клієнтів від шахрайства та забезпечення прозорості фінансових операцій. Зробити це можна декількома способами: через додаток Приват24, за телефоном гарячої лінії або особисто у відділенні ПриватБанку. Процедура є простою та займає мінімум часу.

Яке покарання в інших банках

Оновлення даних є обов’язковим не лише для клієнтів ПриватБанку, а й для користувачів інших банків. Проте покарання за ігнорування цієї вимоги може відрізнятися: у деяких банках воно може бути м’якшим, залежно від їхньої внутрішньої політики та статусу — державний це банк чи приватний.

Що ще треба знати

Нагадаємо, банківські картки, які були вилучені або забуті в банкоматах державного ПриватБанку, не повертаються власникам. Відомо, що робити, щоб повернути картку.

Ми також писали, що українці часто стикаються з випадками блокування банківських карток. Фінансові установи, зокрема ПриватБанк, можуть тимчасово закрити доступ до рахунків із багатьох причин.

ПриватБанк гроші банківські карти банківські рахунки блокування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:05 У Харкові чоловік оскаржив штраф від ТЦК — що вирішив суд

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

08:00 Грошова допомога трьом категоріям військових — хто має право

07:30 Штрафи від ТЦК зростуть вдвічі — за яких умов

07:21 Чоловік не схотів служити та знущався із дружини — що вирішив суд

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

07:01 Кому ПриватБанк може назавжди заблокувати рахунок

06:55 Виплати для інструкторів ЗСУ — скільки платять та які вимоги

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує брухт наприкінці листопада

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

06:30 Соняшник продовжує падати в ціні — скільки коштує 1 тонна зерна

08:05 У Харкові чоловік оскаржив штраф від ТЦК — що вирішив суд

08:00 Грошова допомога трьом категоріям військових — хто має право

07:30 Штрафи від ТЦК зростуть вдвічі — за яких умов

07:21 Чоловік не схотів служити та знущався із дружини — що вирішив суд

07:01 Кому ПриватБанк може назавжди заблокувати рахунок

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:55 Виплати для інструкторів ЗСУ — скільки платять та які вимоги

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує брухт наприкінці листопада

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

06:30 Соняшник продовжує падати в ціні — скільки коштує 1 тонна зерна

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету