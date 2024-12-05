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Мошенники "охотятся" — как клиентам ПриватБанка защитить деньги

5 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк объяснил, как защититься от мошенников в приложении
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В госфинучреждении "ПриватБанк" дали рекомендации, как оперативно сообщить о мошенниках в приложении "Приват24" и вернуть деньги. Клиенты иногда сталкиваются с проблемами незаконного списания средств.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять вопросы финучреждениям.

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Как рассказала одна из клиенток, однажды заметила несанкционированное списание 100 тыс. гривен со счета ПриватБанка. Утверждает, что не передавала информацию мошенникам и не совершала покупок онлайн.

"Ночью 12.10.24 с моих счетов ПриватБанка были мошенниками украдены средства 100 000 грн. Свои данные не передавала мошенникам и не совершала покупки в интернете. На обращение в банк получила стандартный ответ. О реструктуризации кредитного счета даже не хотят слушать. Хотелось бы понимать, о какой безопасности банка идет речь, если счета были заблокированы, когда мошенники сняли уже все средства? И почему банк не несет никакой ответственности за средства своих клиентов?" — говорится в сообщении.

Как сообщить о мошенниках в Приват24 и вернуть средства

В ПриватБанке отреагировали на обращение, отметив, что на постоянной основе усовершенствуют системы защиты от мошенников, применяя современные методы сохранения личных данных клиентов и конфиденциальности операций. Также задействованы соответствующие службы банка, проводящие необходимые мероприятия, призванные изучить и проанализировать ситуацию, всесторонне выяснить все обстоятельства.

В то же время расследованием случаев мошенничества, розыском и задержанием воров занимаются правоохранительные органы. Согласно законодательству, вышеуказанные действия находятся вне юрисдикции банка.

"Этим занимаются правоохранительные органы, а банк в свою очередь всегда готов содействовать этому каким-либо необходимым образом. Мы постоянно на всех официальных страницах предупреждаем о мошеннических схемах, которые часто используют злоумышленники, и просим каждого клиента ответственно относиться к соблюдению правил цифровой политики", — отметили в финучреждении.

Также можно самостоятельно подать оперативно заявку в "Приват24". Для этого нужно:

  • найти пункт "Коммуникации" (в правом верхнем углу картинка наушников);
  • зайти в раздел "Сообщить о мошенничестве", выбрать возникшую ситуацию;
  • указать детали в зависимости от ситуации — в случае ссылки фишинга — вставить ее и указать информацию, если списание мошенниками — выбрать период и нужную карту.

Узнать результат обработки заявки можно в том же разделе "Коммуникации" под пунктом "Заявки".

Если это списание средств или передача данных — карта заблокируется для сохранения средств. Остаток переведут на другую карту. Осуществить перевыпуск можно в любом отделении банка или в приложении.

Напомним, ПриватБанк может потерять большое количество пользователей, если не будут обновлены актуальные данные. Денежные средства заблокируют без возможности восстановления.

Также мы писали, что ПриватБанк может заблокировать средства после операций с криптовалютой. Финучреждение ссылается на соблюдение требований финмониторинга.

ПриватБанк деньги банки мошенничество Приват24

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