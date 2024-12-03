Ощадбанк не допомагає клієнтам повернути викрадені гроші — деталі

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" повідомляють про зникнення значних сум з їхніх банківських карток. Один із постраждалих заявив, що кошти з його рахунку були зняті без його відома, а спроби отримати допомогу від банку виявилися марними.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Деталі скарги

Українець повідомив, що з його картки "Ощадбанку" було здійснено несанкціонований переказ 5000 гривень. За його словами, операція відбулася без його відома та підтвердження, що викликало занепокоєння щодо безпеки банківських рахунків.

"Сьогодні вранці мені надійшло повідомлення у додатку Ощадбанку, що 5 тис. з моєї картки було переведено. Жодних операцій я не робив, кошти не перераховував", — написав клієнт фінустанови.

Чоловік розповів, що після виявлення несанкціонованого переказу одразу звернувся до "Ощадбанку". Проте, за його словами, у банку лише розвели руками й порекомендували звернутися до правоохоронних органів для вирішення проблеми.

"У відділенні банку та на гарячій лінії мені не допомогли, порадили тільки звернутися до поліції. Чому мені не приходили смс чи дзвінки для підтвердження? Чому банк не допомагає у вирішенні ситуації?", — додав чоловік.

Офіційної відповіді від "Ощадбанку" чоловік так і не отримав. Тим часом інші користувачі припустили, що до рахунку могли отримати доступ шахраї. Вони зауважили, що це можливо, якщо власник картки переходив за підозрілими посиланнями в соціальних мережах або повідомленнях.

Що ще варто знати

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, пенсіонери, які належать до числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з 25 вересня мають пройти ідентифікацію впродовж шести місяців. Голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов пояснив, як виконати цю вимогу, щоб зберегти право на отримання пенсійних виплат.

Ми також писали, що для закриття картки "Ощадбанку" клієнтам потрібно особисто звернутися до відділення банку, маючи з собою необхідні документи, та подати заявку на деактивацію рахунку. Така процедура створює значні незручності, особливо для українців, які виїхали за кордон через повномасштабну війну, але залишаються власниками рахунків фінустанови.