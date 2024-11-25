Голова Ощадбанку пояснив, як пенсіонерам-ВПО зберегти виплати

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України, з 25 вересня пенсіонери з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) мають пройти ідентифікацію протягом шести місяців. Голова правління державного Ощадбанку Сергій Наумов роз’яснив, як виконати цю вимогу та зберегти право на пенсійні виплати.

Про це голова правління повідомив у Telegram.

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Як пройти ідентифікацію

Зробити це можна кількома шляхами:

У відділенні Ощадбанку чи територіальних органах Пенсійного фонду України;

За допомогою відеоконференцзв’язку із ПФУ;

Через особистий електронний кабінет на веб-порталі ПФУ або у закордонній дипломатичній установі.

"Якщо фізична ідентифікація не пройдена, автоматичне блокування видаткових операцій Ощадом не здійснюється, проте відповідна інформація передається до ПФУ. Окрім того, ми передаємо до державних органів інформацію щодо рахунків, по яких не здійснювалися операції із використанням основної пенсійної картки за останні півроку. Питання припинення або продовження нарахування пенсійних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції Пенсійного фонду", — зазначив Наумов.

Він також дав поради пенсіонерам ВПО:

вчасно пройти ідентифікацію;

хоча б раз на півроку проводити операції використанням основної платіжної картки до пенсійного рахунку, включно із знаттям готівки та розрахунками у торговельно-сервісній мережі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанку запроваджено процедуру відеоідентифікації для ВПО, чиї рахунки зазнали обмежень. Для відновлення повного доступу до коштів переселенцям слід дотримуватися встановленого алгоритму дій.

Ми також писали, що закриття платіжної картки може бути викликане різними причинами, зокрема зміною банку, бажанням оптимізувати фінансові операції чи необхідністю переїзду в інший регіон. Існує чимало обставин, які можуть спонукати клієнтів припинити користуватися карткою, зокрема закрити кредитку Ощадбанку.