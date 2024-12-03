Ощадбанк не помогает клиентам вернуть похищенные деньги — детали

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" сообщают об исчезновении значительных сумм с их банковских карт. Один из пострадавших заявил, что средства с его счета были сняты без его ведома, а попытки получить помощь от банка оказались тщетными.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Детали жалобы

Украинец сообщил, что с его карты "Ощадбанка" был осуществлен несанкционированный перевод 5000 гривен. По его словам, операция состоялась без его ведома и подтверждения, что вызвало беспокойство по поводу безопасности банковских счетов.

"Сегодня утром мне поступило сообщение в приложении Ощадбанка, что 5 тыс. с моей карты были переведены. Никаких операций я не делал, средства не перечислял", — написал клиент финучреждения.

Мужчина рассказал, что после обнаружения несанкционированного перевода сразу обратился в "Ощадбанк". Однако, по его словам, в банке только развели руками и порекомендовали обратиться в правоохранительные органы для решения проблемы.

"В отделении банка и на горячей линии мне не помогли, посоветовали только обратиться в полицию. Почему мне не приходили смс или звонки для подтверждения? Почему банк не помогает в разрешении ситуации?", — добавил мужчина.

Официального ответа от "Ощадбанка" мужчина так и не получил. Между тем, другие пользователи предположили, что к счету могли получить доступ мошенники. Они заметили, что это возможно, если владелец карты переходил по подозрительным ссылкам в социальных сетях или сообщениях.

Что еще стоит знать

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, пенсионеры, принадлежащие к числу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), с 25 сентября должны пройти идентификацию в течение шести месяцев. Председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов объяснил, как выполнить это требование, чтобы сохранить право на получение пенсионных выплат.

Мы также писали, что для закрытия карты Ощадбанка клиентам нужно лично обратиться в отделение банка, имея с собой необходимые документы, и подать заявку на деактивацию счета. Такая процедура создает значительные неудобства, особенно для украинцев, уехавших за границу из-за полномасштабной войны, но остающихся владельцами счетов финучреждения.