Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Мошенники воруют деньги с карт Ощадбанка — банк не реагирует arrow

Мошенники воруют деньги с карт Ощадбанка — банк не реагирует

3 декабря 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Ощадбанк не помогает клиентам вернуть похищенные деньги — детали
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты государственного "Ощадбанка" сообщают об исчезновении значительных сумм с их банковских карт. Один из пострадавших заявил, что средства с его счета были сняты без его ведома, а попытки получить помощь от банка оказались тщетными.

Об этом говорится на портале "Минфин".

Читайте также:

Детали жалобы

Украинец сообщил, что с его карты "Ощадбанка" был осуществлен несанкционированный перевод 5000 гривен. По его словам, операция состоялась без его ведома и подтверждения, что вызвало беспокойство по поводу безопасности банковских счетов.

"Сегодня утром мне поступило сообщение в приложении Ощадбанка, что 5 тыс. с моей карты были переведены. Никаких операций я не делал, средства не перечислял", — написал клиент финучреждения.

Мужчина рассказал, что после обнаружения несанкционированного перевода сразу обратился в "Ощадбанк". Однако, по его словам, в банке только развели руками и порекомендовали обратиться в правоохранительные органы для решения проблемы.

"В отделении банка и на горячей линии мне не помогли, посоветовали только обратиться в полицию. Почему мне не приходили смс или звонки для подтверждения? Почему банк не помогает в разрешении ситуации?", — добавил мужчина.

Официального ответа от "Ощадбанка" мужчина так и не получил. Между тем, другие пользователи предположили, что к счету могли получить доступ мошенники. Они заметили, что это возможно, если владелец карты переходил по подозрительным ссылкам в социальных сетях или сообщениях.

Что еще стоит знать

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, пенсионеры, принадлежащие к числу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), с 25 сентября должны пройти идентификацию в течение шести месяцев. Председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов объяснил, как выполнить это требование, чтобы сохранить право на получение пенсионных выплат.

Мы также писали, что для закрытия карты Ощадбанка клиентам нужно лично обратиться в отделение банка, имея с собой необходимые документы, и подать заявку на деактивацию счета. Такая процедура создает значительные неудобства, особенно для украинцев, уехавших за границу из-за полномасштабной войны, но остающихся владельцами счетов финучреждения.

Ощадбанк деньги банки мошенничество банковские счета

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Известно, какая должна быть зарплата для пенсии в 10 тыс. гривен

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

06:01 Мошенники воруют деньги с карт Ощадбанка — банк не реагирует

06:01 Ощадбанк дольше снимает аресты со счетов — причины

05:45 Какие риски штрафа за не обновленные измененные данные в ТЦК

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

05:05 Ожидаются туманы и морозы — прогноз погоды на сегодня

04:30 Генерал объяснил, почему СЗЧ и дезертиров становится больше

04:24 РФ ударила дроном по Тернополю — часть города без света

03:26 В бригаду "Азов" нужны автоэлектрики — какие условия и деньги

03:23 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу — что известно

06:10 Известно, какая должна быть зарплата для пенсии в 10 тыс. гривен

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

06:01 Мошенники воруют деньги с карт Ощадбанка — банк не реагирует

06:01 Ощадбанк дольше снимает аресты со счетов — причины

05:45 Какие риски штрафа за не обновленные измененные данные в ТЦК

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

05:05 Ожидаются туманы и морозы — прогноз погоды на сегодня

04:30 Генерал объяснил, почему СЗЧ и дезертиров становится больше

04:24 РФ ударила дроном по Тернополю — часть города без света

03:26 В бригаду "Азов" нужны автоэлектрики — какие условия и деньги

03:23 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу — что известно

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК