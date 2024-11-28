Картка Ощадбанку – чому дарма списують гроші за обслуговування

Відділення Ощадбанку. Фото: Google Maps

Щоб закрити картку Ощадбанку, необхідно особисто прийти у відділення фінансової установи з документами і подати заявку на деактивацію рахунку. Це спричиняє незручності багатьом українцям, особливо людям, які виїхали за кордон через повномасштабну війну, але мають кошти на картці Ощадбанку.

Скаргу опублікували на порталі Мінфін у розділі відгуків.

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Чому неможливо закрити картку

Користувачка, зареєстрована під ніком Zelenka, розповіла історію своєї мами. Жінка перебуває за кордоном і має три відкриті рахунки в Ощадбанку, хоча жодним не послуговується. Один із них — кредитний, інший — зарплатний. В іменної зарплатної картки вийшов термін дії, хоча в Україні під час воєнного стану термін автоматично продовжується.

Водночас за кордоном розплатитися неможливо, бо термінали не приймають платіжний інструмент із завершеним строком дії. Зате щомісяця Ощадбанк списує з рахунку 75 грн за обслуговування і ще 15 грн — за послугу SMS-інформування.

"Місячний платіж складає 90 грн, а річний, перепрошую, 1 080 грн. Коли ми звернулися на гарячу лінію Ощадбанку, нам порадили приїхати в Україну та закрити карту у відділені, в якому відкривали. На жаль, такої можливості в мами немає. Тоді порадили, щоб мама поїхала у консульство і виготовила довіреність на особу, яка зможе піти в банк і закрити ці рахунки", — зауважила авторка відгуку.

Звісно, ця процедура складна і дорого коштує. До всього, жінка отримала повідомлення, що відтепер за наявності боргу за користування картою з кредитного рахунку можуть списувати кошти. Хоча жодну позику в банку клієнтка не брала, бо отримала кредитну картку на додачу до зарплатної.

Дівчина обурилася, чому клієнтам не дозволяють швидко закрити картки онлайн, як це робить ПриватБанк та інші фінансові установи. Тим більше в період, коли триває повномасштабна війна, і чимало людей виїхали за кордон.

Українці повинні розуміти: Ощадбанк не надає можливості закрити пластикову картку дистанційно (онлайн або через дзвінок на гарячу лінію). Треба прийти у відділення, причому обов’язково те, в якому рахунки відкрили, і показати підтверджувальні документи. У протилежному випадку доведеться регулярно сплачувати за обслуговування картки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку можуть здійснювати грошові перекази. Дуже просто відправити суму за допомогою функціоналу мобільного додатку чи офіційного сайту фінансової установи.

Також ми писали, що пенсіонери отримують грошові виплати в Ощадбанку. З 25 вересня внутрішньо переміщені особи, яким нараховують пенсійне забезпечення, провинні пройти ідентифікацію протягом шести місяців. Інакше можна втратити право на пенсію.