Мошенники обходят систему безопасности ПриватБанка — что стоит знать

Банковская карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" иногда не срабатывают предохранители системы безопасности финучреждения, из-за чего мошенники списывают все деньги со счетов, в том числе кредитные. Украинцам посоветовали, как действовать в подобных случаях.

Об этом сообщается на сайте "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Потеря средств в ПриватБанке из-за мошенников

Как отмечается в одном из сообщений, гражданка, которая стала жертвой мошенников, 15 лет была клиентом ПриватБанка и полагалась на службу безопасности банка. Однако весной этого года со всех ее счетов странным образом исчезли средства, а банк не прислал ни одного уведомления об опасности и необходимости паролей-подтверждения для осуществления переводов средств.

"В марте 2025 года в 03.00 ночи с моих 2-х счетов были похищены все мои личные деньги (в том числе и кредитные 34 тыс.). Никакого подтверждения, никаких паролей на списание я не передавала. Все деньги с моих карточных счетов были переведены на карточные счета Универсалбанка. Я осталась ни с чем, только со стрессом и хаосом в голове. Похищение денег я обнаружила только в 8.00 утра. Как служба безопасности могла дать разрешение на проведение таких значительных сумм денег в 03.00 ночи, это уже вызывает подозрение?", — говорится в сообщении.

Гражданка отметила, что никогда ни с кем не делилась своими персональными данными, не раскрывала пароли и логины.

Считает, что банки и платежные сервисы должны проверять операции клиентов, если тот или иной перевод является подозрительным или превышает лимит, дополнительно подстраховывая своих клиентов.

Скриншот. Источник: Минфин

Как действовать в случае мошеннических списаний

На портале отметили, что клиентка должна написать заявление в полицию (киберполицию), а также в поддержку ПриватБанка и Универсалбанка. Последний должен сразу передать информацию в службу безопасности банка. Есть надежда на возврат средств, если карта, на которую были выведены деньги, была заблокирована финансовым мониторингом автоматически.

Деньги могут вернуть по процедуре чарджбек (Chargeback), что означает "обратный платеж". В рамках такого механизма опротестования банковской операции по карте, банк может самостоятельно вернуть средства на счет, с которого они были выведены.

Для того, чтобы воспользоваться соответствующей процедурой, нужно обратиться в банк и попросить вернуть деньги на платежную карту или счет по операции, с которой клиенты не соглашаются. На такую процедуру отводится до 120 дней.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка иногда имеют проблемы с приобретением товаров онлайн. Некоторым блокируют доступ к карточным счетам после попыток рассчитаться.

Также сообщали, что граждане теряют деньги при пополнении валютной карты из-за сбоя терминала ПриватБанка. О таком случае рассказал один из клиентов.