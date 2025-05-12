В Украине появилась новая мошенническая схема — о чем предупредили клиентов Ощадбанка

Человек держит в руках карточку Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мошенники постоянно придумывают новые схемы для того, чтобы украсть деньги у украинцев. Сейчас в опасности оказались клиенты государственного Ощадбанка, поскольку аферисты присылают им фейковые сообщения о задолженности по кредитах.

Об этом написал в своем Telegram-канале председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Реклама

Читайте также:

О чем предупредили клиентов Ощадбанка

Представитель банка отметил: злоумышленники рассчитывают, что когда человек получит такое сообщение, то испугается и отреагирует.

"Ни в коем случае не переходите по ссылкам из таких сообщений и не передавайте свои данные", — написал Сергей Наумов.

Как можно узнать, есть ли задолженность в Ощадбанке — инструкция

позвонить в контакт-центр Ощада по номеру 0 800 210 800 (или напрямую из бизнес-чата Oschadbank в Viber);

обратиться в чат-боты банка.

В Ощадбанке добавили, что проверить свою кредитную историю украинцы могут на сайте Бюро кредитных историй. Раз в год эта услуга является бесплатной.

Недавно стало известно, что часть клиентов Ощадбанка может потерять доступ к своим картам. Чтобы этого избежать, людям советуют уже сейчас обратиться в банковские отделения за консультацией.

Напомним, что в Ощадбанке работает платный сервис смс-информирования. Но если клиенты не хотят платить за него 120 грн, то могут отключить эту услугу.