Уряд розширив програму Пакунок школяра — що можна буде купити

Дівчинка читає книжку. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності щодо розширення програми "Пакунок школяра". Так, у батьків та законних представників першокласників буде можливість купувати за грошову одноразову допомогу також книги.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Реклама

Читайте також:

Що зміниться

Відомо, з 1 жовтня 2025 року учасниками програми стануть торгові точки по всій країні, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — магазини взуття;

5943 — канцелярські товари;

5942 — книжкові магазини;

5192 — книги, періодичні видання та газети.

До того ж з 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, які продаватимуть товари першачкам за кошти програми "Пакунок школяра".

Що таке "Пакунок школяра"

Це державна програма, яка з'явилася за ініціативи президента України. Так, родини отримують одноразову грошову допомогу, розмір якої становить 5 тис. гривень на кожного першокласника.

Ці гроші можна витратити під час підготовки дитини до школи. Батьки можуть купити важливі для навчання — канцелярське приладдя, одяг і взуття.

Раніше ми розповідали, що буде з субсидією, якщо отримати виплати за програмою "Пакунок школяра" Дізнавайтесь також, чи можна оформити "Пакунок школяра" у Дії у вересні.