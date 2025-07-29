Послуги в ПриватБанку — яка проблема може затягнутися на роки

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" деякі клієнти зіткнулися з проблемами, користуючись лізинговою програмою. У сервісному центрі відмовляють у повноцінному переоформленні транспортних засобів нібито у зв'язку з негативною борговою історією банку.

Про це йдеться на порталі "Мінфін" у розділі "Відгуки" щодо роботи фінустанов.

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Труднощі з лізинговою програмою ПриватБанку

За інформацією одного з клієнтів, він вже близько двох років немає змоги здійснити переоформлення придбаного автомобільного транспорту за лізинговою програмою у ПриватБанку.

Він зазначив, що причина відмови у Сервісному центрі — факт перебування ПриватБанку у реєстрі боржників. Неодноразові звернення до відділень банку не зрушили проблему з місця.

"Виплатив лізинг автомобіля, отримав всі документи для переоформлення, отримав відмову у сервісному центрі зняти з обліку з ПриватБанку, так як ПриватБанк є постійний боржник і нічого не робить для вирішення цього питання, і це вже тягнеться орієнтовно два роки. На запит до ПриватБанку, як можна вирішити це питання, співробітник відповів, що нічого не можуть зробити... Коли будуть зміни чи рішення з цим питанням?", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Коли можливе вирішення проблеми з лізингом

У ПриватБанку на відповідне не надали відповіді. На аналогічні запитання на цьому порталі представники фінустанови зазначали, що дійсно спостерігаються певні труднощі у лізинговій програмі, однак наголосили, що вони є тимчасовими. Щоб вирішити проблемну ситуацію, "докладають всіх зусиль".

Також у фінустанові наголосили, що, попри негаразди з повноцінним переоформленням, такі клієнти мають право надалі вільно користуватися транспортом, отриманим на основі договору фінансового лізингу.

"Запевняємо, що Банк докладає всіх зусиль для щонайскорішого вирішення даного питання. Повідомляємо, що Ви і надалі маєте можливість вільно користуватися набутим за договором фінансового лізингу транспортним засобом", — заявили представники фінустанови, наголосивши, що банк приносить вибачення за незручності, які є тимчасовими.

Лізинг техніки є альтернативою повноцінній купівлі об’єкта та оформленню кредиту. Раніше клієнтам ПриватБанку було надано можливість укладання договорів на купівлю в лізинг транспорту різних типів.

Раніше ми писали, що в ПриватБанку клієнти можуть здійснювати платежі за номером телефону 3700. Здійснюючи таким чином оплату, слід пам'ятати про певні нюанси.

Також ми писали, що клієнтам ПриватБанку, у яких шахраї списали гроші на сайтах, доступна процедура опротестування банківської операції чарджбек. Вона дозволить не звертатися до поліції.