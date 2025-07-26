Платежі у ПриватБанку за номером 3700 — які доступні види та чи є обмеження по сумі

Людина тримає картку та телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "ПриватБанку" доступна можливість здійснення

різноманітних платежів за номером телефону 3700. Відомо, чи безпечні подібні платежі та чи є обмеження за сумами.

Про це йдеться в інформації на порталі ПриватБанку.

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Які доступні платежі за номером 3700 у ПриватБанку

За даними фінустанови, клієнти можуть здійснювати за коротким номером телефону 3700 низку платежів, включаючи поповнення мобільного рахунку, переказ грошей з картки на картку.

Зокрема, можна придбати квитки на транспорт. Після оплати квитка на потяг банк надішле SMS-повідомлення і лист на е-mail з QR-кодом квитка. Після чого клієнт зможе роздрукувати його вдома, забрати у відділенні ПриватБанку чи навіть зняти за допомогою термінала самообслуговування через меню "Мої квитки". Аналогічним чином можна придбати автобусні квитки на всі напрямки всередині країни та навіть авіаквитки на внутрішні та міжнародні рейси.

Окрім того, громадяни можуть за номером 3700 погасити кредит та оплатити житлово-комунальні послуги.

Дзвінки з мобільних телефонів на відповідний номер безкоштовні, а комісія за вищеперелічені платежі така ж або навіть нижча, ніж у касах банківських відділень.

Щодо терміну надходження коштів, то платежі проводяться упродовж одного робочого дня після дзвінка.

За правилами, платежі приймають тільки з номера мобільного телефону, що вказаний в договорі клієнта під час оформлення картки.

"Якщо телефон у Вас вкрадуть, зловмисник не зможе скористатися Вашими грошима на банківському рахунку. Ми не розкриваємо всю технологію, але безпеку платежів гарантуємо", — зауважують у фінустанові.

Обмежень по сумі платежів по номеру телефона немає, можна здійснювати на будь-яку суму.

Інструкція, як здійснити платіж за номером

Скористатися послугою зі здійснення банківської операції без відвідування відділення можна, зробивши лише кілька кроків за інструкцією. Необхідно набрати номер 3700 з мобільного телефону та повідомити операторові:

номер картки, з якої буде здійснено платіж;

куди та за яку послугу необхідно переказати гроші (найменування послуги та підприємства, куди має надійти платіж, його реквізити);

реквізити платника, період оплати, показники лічильників (у разі оплати комуналки);

суму платежу.

Раніше повідомлялося, що громадянам у ПриватБанку доступне самостійне дистанційне відкриття пенсійного рахунку. Зокрема, так можна оформити картку Digital.

Також ми писали, що для клієнтів ПриватБанку знову доступна робота послуги з купівлі залізничних квитків. Сервіс раніше не працював через кібератаку на сайти перевізника.