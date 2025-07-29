Услуги в ПриватБанке — какая проблема может затянуться на годы

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" некоторые клиенты столкнулись с проблемами, пользуясь лизинговой программой. В сервисном центре отказывают в полноценном переоформлении транспортных средств якобы в связи с негативной долговой историей банка.

Об этом говорится на портале "Минфин" в разделе "Отзывы" о работе финучреждений.

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Трудности с лизинговой программой ПриватБанка

По информации одного из клиентов, он уже около двух лет не может осуществить переоформление приобретенного автомобильного транспорта по лизинговой программе в ПриватБанке.

Он отметил, что причина отказа в Сервисном центре — факт пребывания ПриватБанка в реестре должников. Неоднократные обращения в отделения банка не сдвинули проблему с места.

"Выплатил лизинг автомобиля, получил все документы для переоформления, получил отказ в сервисном центре снять с учета с ПриватБанка, так как ПриватБанк является постоянным должником и ничего не делает для решения этого вопроса, и это уже тянется ориентировочно два года. На запрос в ПриватБанк, как можно решить этот вопрос, сотрудник ответил, что ничего не могут сделать... Когда будут изменения или решения по этому вопросу?" — говорится в обращении.

Скриншот. Источник: Минфин

Когда возможно решение проблемы с лизингом

В ПриватБанке на соответствующий вопрос не предоставили ответа. На аналогичные вопросы на этом портале представители финучреждения отмечали, что действительно наблюдаются определенные трудности в лизинговой программе, однако отметили, что они являются временными. Чтобы решить проблемную ситуацию, "прилагают все усилия".

Также в финучреждении отметили, что, несмотря на проблемы с полноценным переоформлением, такие клиенты имеют право в дальнейшем свободно пользоваться транспортом, полученным на основе договора финансового лизинга.

"Уверяем, что Банк прилагает все усилия для скорейшего решения данного вопроса. Сообщаем, что Вы и в дальнейшем имеете возможность свободно пользоваться приобретенным по договору финансового лизинга транспортным средством", — заявили представители финучреждения, отметив, что банк приносит извинения за неудобства, которые являются временными.

Лизинг техники является альтернативой полноценной покупке объекта и оформлению кредита. Ранее клиентам ПриватБанка была предоставлена возможность заключения договоров на покупку в лизинг транспорта различных типов.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке клиенты могут осуществлять платежи по номеру телефона 3700. Осуществляя таким образом оплату, следует помнить об определенных нюансах.

Также мы писали, что клиентам ПриватБанка, у которых мошенники списали деньги на сайтах, доступна процедура опротестования банковской операции чарджбек. Она позволит не обращаться в полицию.