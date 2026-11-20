Жінка біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Державний "Ощадбанк" невдовзі має намір розширити спектр послуг, що буде особливо корисний під час воєнного стану. Очікується запровадження сервісу з поштової доставки платіжних карток як по Україні, так і за кордон. Зокрема, відомо, кому доведеться заплатити за замовлення найбільше — 1 000 грн.

Про те, як і коли запрацює відповідна послуга, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що треба знати про поштову доставку карток в Ощадбанку

Як зазначили у пресслужбі, Ощадбанк почне надавати можливість дистанційного замовлення та доставки миттєвих карток через поштового оператора. Такий підхід значно спростить доступ до фінансових послуг для клієнтів у будь-якому куточку країни та світу.

Відповідний сервіс особливо актуальний під час війни, коли деяким громадянам складно прибути до банківських відділень для випуску чи перевипуску старих карток.

"Невдовзі ми запускаємо сервіс доставки миттєвих карток через мережу поштового оператора, та інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління Ощадбанку від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями) та договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб", — повідомляють у пресслужбі.

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Сервіс із доставки буде доступним для власників карток:

Тарифного пакета "MORE"; Тарифного пакета "Мій рахунок"; Тарифного пакета "Моя картка"; Тарифного пакета "Зарплатний Нормальний".

Скільки коштуватиме послуга та як замовити

Згідно з планами державного банку, до 30 червня 2027 року діятиме пільговий період, а тому доставка карток здійснюватиметься безкоштовно.

Після цієї дати комісія за оформлення замовлення (з урахуванням ПДВ) буде списуватися з рахунку одноразово. Максимально клієнти заплатять за послугу у разі замолення в інші країни 1 000 грн.

Згідно з тарифними правилами, передбачена така вартість залежно від географії доставки:

в регіонах України — 80 грн;

в країни з мережею поштового оператора — 500 грн;

в інші країни — 1 000 грн.

Як зазначається, оформлення замовлення буде можливе через офіційний сайт чи мобільний застосунок. Банк обіцяє оприлюднити інформацію про це, а також про технічну реалізацію доставки, додатково окремою новиною на офіційному сайті та в мобільному застосунку.

Що варто врахувати клієнтам Ощадбанку

Раніше у банку попереджали про те, що пролонгована дія для карток, термін яких закінчився з лютого 2022 року, добіжить кінця 31 грудня 2026 року. Про те, чи буде подальше автоматичне продовження (за винятком неактивних рахунків із нульовим залишком), стане відомо ближче до кінця року.

В Ощадбанку рекомендують уточнити терміни дії карт та необхідність такими каналами зв'язку:

через контактний центр за номером телефону: 0-800-210-800;

через вебдзвінок на офіційному сайті Ощадбанку;

через дзвінок у месенджері Viber.

Також клієнти, які отримують пенсії та соцвиплати на картки Ощадбанку, та проживають за кордоном або на окупованих територіях країни, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року. Якщо вимогу проігнорувати, виплати на рахунках заморозять.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким клієнтам Ощадбанку загрожує блокування пенсії. Для того, щоб не втратити доступ до коштів, громадянам важливо виконати вимогу щодо ідентифікації та вчасно уточнити інформацію щодо свого рахунку. Це дозволить уникнути призупинення нарахування виплат через порушення встановлених процедур.

Ще Новини.LIVE писали, через що клієнти Ощадбанку не можуть отримати дитячі виплати. Під час зарахування держдопомоги іноді можуть виникати труднощі, пов’язані з оформленням соцвиплат або банківським рахунком. За таких умов важливо уточнити причину проблеми та звірити реквізити.