Людина тримає банківську картку. Фото: Новини.LIVE

Деякі клієнти державного "Ощадбанку", які перебувають з дітьми за кордоном, зіткнулися з проблемою втрати доступу до соціальних виплат. Це сталося через отримання нового біометричного внутрішнього паспорта, тоді як система зберегла старий формат.

Про це йдеться у розділі "Відгуки" на порталі "Мінфін", передають Новини.LIVE.

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Детальніше про проблеми з дитячими виплатами в Ощадбанку

Як випливає з повідомлення, клієнтка, перебуваючи за кордоном, змінила особисті документи й після цього втратила доступ до рахунку, куди надходять виплати на дитину.

Вона зазначила, що йдеться про технічну проблему, яка виникла після отримання нового ID-паспорта, тоді як в автоматизованій банківській системі банк бачить надалі лише стару паспорт-книжечку.

Спроби оновити дані через мобільний застосунок у дистанційному режимі виявились марними через розбіжність у типах документів.

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"Перебуваю за кордоном, отримую дитячі кошти. У системі зафіксовано старий паспорт-книжку з відмовою від коду, зараз маю ID-картку з кодом. Дистанційно через додаток дані не оновлюються через технічний конфлікт форматів. Прошу технічний бек-офіс банку зв’язатися зі мною для проведення відеоідентифікації та оновлення профілю вручну", — йдеться у зверненні.

Чому у деяких клієнтів виникли труднощі з "Ощад24/7"

Раніше представник Ощадбанк попереджав про подібну проблему, яку неможливо вирішити дистанційно.

Клієнти мають прибути у банківське відділення особисто у разі появи змін з паспортними документами. За таких умов банк вимагає надання інформації для оновлення.

В Ощадбанку така послуга поки недоступна в онлайн-режимі.

Представник банку порадив скористатися можливістю попереднього запису на прийом, щоб уникнути черг.

Хто і як може подати інформацію онлайн

Банківська система надає можливість вносити зміни для актуалізації інформації у дистанційному режимі для всіх клієнтів, окрім тих ситуацій, коли йдеться про заміну паспорта.

Для цього потрібно:

Відкрити офіційний застосунок "Мобільний Ощад"; Зайти у повідомлення від банку щодо потреби в оновленні даних (надходить за 30 днів до кінцевої дати); Перейти у розділ "Ще"; Заповнити анкету/підтвердити необхідні дані.

Зокрема, банк вимагає актуалізувати інформацію про адресу проживання, соціальний статус, очікуваний місячний обсяг фінансових операцій згідно з вимогами Національного банку України (НБУ).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що "Моя кредитка" гарантує клієнтам низку переваг. Йдеться про відсутність комісії за фінопераціями зі зняття кредитних коштів, а також про нульову комісію за обслуговування платежів, відсутність комісії за Р2 перекази кредитних грошей. Окрім того, передбачений мінімальний щомісячна плата у 5%.

Ще Новини.LIVE писали про те, що буде із застосунком Ощадбанку у разі закриття рахунку. Таким питанням стурбовані самі клієнти. Водночас у банку розповіли, що за таких умов перестануть бути доступні всі операції, навіть якщо там було відкрито цифрову картку без пластикового носія.