Женщина возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" в ближайшее время намерен расширить спектр услуг, что будет особенно полезно в условиях военного положения. Ожидается введение сервиса по почтовой доставке платежных карт как по Украине, так и за границу. В частности, известно, кому придется заплатить за заказ больше всего — 1 000 грн.

О том, как и когда заработает соответствующая услуга, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Что нужно знать о почтовой доставке карт в Ощадбанке

Как отметили в пресс-службе, Ощадбанк начнет предоставлять возможность дистанционного заказа и доставки мгновенных карт через почтового оператора. Такой подход значительно упростит доступ к финансовым услугам для клиентов в любом уголке страны и мира.

Соответствующий сервис особенно актуален во время войны, когда некоторым гражданам сложно добраться до банковских отделений для выпуска или перевыпуска старых карт.

"В ближайшее время мы запускаем сервис доставки мгновенных карт через сеть почтового оператора, и сообщаем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы на обслуживание текущего счета с использованием платежных карт, утвержденные постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года № 124 (с изменениями и дополнениями) и договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц", — сообщают в пресс-службе.

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Сервис по доставке будет доступен для владельцев карт:

Тарифного пакета "MORE"; Тарифного пакета "Мой счет"; Тарифного пакета "Моя карта"; Тарифного пакета "Зарплатный Нормальный".

Сколько будет стоить услуга и как ее заказать

Согласно планам государственного банка, до 30 июня 2027 года будет действовать льготный период, поэтому доставка карт будет осуществляться бесплатно.

После этой даты комиссия за оформление заказа (с учетом НДС) будет списываться со счета единовременно. Максимальная сумма, которую клиенты заплатят за услугу при заказе в другие страны, составит 1 000 грн.

Согласно тарифным правилам, предусмотрена следующая стоимость в зависимости от географии доставки:

в регионах Украины — 80 грн;

в страны, где есть сеть почтового оператора, — 500 грн;

в другие страны — 1 000 грн.

Как отмечается, оформить заказ можно будет через официальный сайт или мобильное приложение. Банк обещает опубликовать информацию об этом, а также о технической реализации доставки, дополнительно в отдельном сообщении на официальном сайте и в мобильном приложении.

Что следует учесть клиентам Ощадбанка

Ранее в банке предупреждали о том, что пролонгированное действие карт, срок действия которых истек в феврале 2022 года, закончится 31 декабря 2026 года. О том, будет ли дальнейшее автоматическое продление (за исключением неактивных счетов с нулевым остатком), станет известно ближе к концу года.

В Ощадбанке рекомендуют уточнить сроки действия карт и необходимость их продления по следующим каналам связи:

через контактный центр по телефону: 0-800-210-800;

через веб-звонок на официальном сайте Ощадбанка;

посредством звонка в мессенджере Viber.

Также клиенты, получающие пенсии и социальные выплаты на карты Ощадбанка и проживающие за рубежом или на оккупированных территориях страны, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года. Если это требование будет проигнорировано, выплаты на счетах будут заморожены.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым клиентам Ощадбанка грозит блокировка пенсии. Чтобы не лишиться доступа к средствам, гражданам важно выполнить требование об идентификации и своевременно уточнить информацию о своем счете. Это позволит избежать приостановки начисления выплат из-за нарушения установленных процедур.

Еще Новини.LIVE писали, из-за чего клиенты Ощадбанка не могут получить детские выплаты. При зачислении государственной помощи иногда могут возникать трудности, связанные с оформлением социальных выплат или банковским счетом. В таких условиях важно уточнить причину проблемы и сверить реквизиты.