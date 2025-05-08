В Ощад24/7 перебої з доступом до одного з сервісів — що треба знати

Відділення Ощадбанку у столиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" розповіли про перебої в доступі до одного із сервісів у мобільному застосунку "Ощад24/7". Йдеться про можливість перегляду історії платежів.

Про це повідомляється на офіційній сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Проблеми з переглядом історії платежів в "Ощад24/7

Як зазначається в одному зі звернень, у застосунку "Ощад24/7" вже кілька днів недоступна історія платежів, що унеможливлює отримання квитанцій щодо здійснених розрахунків. У представників банку поцікавилися, з чим можуть бути пов'язані відповідні труднощі.

"Вже другий день в застосунку недоступна історія платежів. "Перепрошуємо, історія наразі недоступна. Не хвилюйтесь, Ощадики вже працюють над відновленням. Решта функцій до ваших послуг". Відповідно — неможливо отримати квитанцію платежу. Коли буде відновлена функція?", — йдеться у зверненні.

Пояснення Ощадбанку

Представник головного офісу Ощадбанку визнав наявність відповідної проблеми, пояснивши, що до відновлення нормальної роботи функціоналу залучили спеціалістів. Однак не уточнив, чому саме виникли проблеми.

"Точний час, на жаль, озвучити немає змоги, та найближчим часом функціонал буде відновлено. Спеціалісти вже працюють на вирішенням проблеми. Перепрошуємо за незручності", — пояснив співробітник банку.

Йдеться про "Історію операцій" у закладці "Мої перекази", де відображаються перекази, що були здійснені клієнтами в системі "Ощад 24/7", та операції з використанням карткових та поточних рахунків.

Як правило, для перегляду подробиць операції необхідно натиснути на відповідний рядок. На екрані будуть відображені:

дата фінансової операції;

статус операції;

напрямок переказу;

сума переказу;

номер картки, з якої було здійснено переказ коштів.

Зокрема, клієнт може зберегти виконаний переказ чи платіж як шаблон, натиснувши кнопку "Створити шаблон". Це допоможе здійснювати подібну операцію швидше.

Також можна зберегти переказ як платіжне доручення, що надасть можливість здійснювати переказ коштів щомісяця або щотижня (в обраний день тижня або місяця) без відвідування банку. Для цього потрібно натиснути "Створити періодичний платіж".

Окрім того, можна сформувати інформацію про платіж чи переказ у вигляді квитанції. Для цього необхідно натиснути "Завантажити квитанцію".

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми писали про те, що деяких клієнтів Ощадбанку чекає анулювання старих карток з 30 червня 2025 року. Щоб не втратити доступу до своїх коштів, необхідно завчасно звернутися до банківського відділення.

Також повідомлялося про правила ідентифікації та верифікації клієнтів Ощадбанку під час здійснення фінансових операцій у касах. У банку уточнили, до кого застосовується посилена перевірка.