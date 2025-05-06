Розрахунок на касі Ощадбанку — кого чекає посилена перевірка

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У фінустанові "Ощадбанк" пояснили правила ідентифікації та верифікації клієнтів під час здійснення операцій через банківські каси. Там уточнили, яка сума під час розрахунків вимагає надання додаткових документів в рамках вимог фінансового моніторингу.

Про це повідомляється на офіційному сайті банку.

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На кого чекають "заходи належної перевірки клієнтів"

У банку зауважили, що дотримуються вимог українського законодавства з питань фінмоніторингу. Вони передбачають здійснення касиром відділення банку ідентифікації та верифікації клієнта у його присутності. Це потрібно для документування отриманих відомостей для здійснення платежів.

Клієнти мають надати документи у разі оплати на суму, що перевищує 5 тис. гривень готівкою. Для цього касир повинен запитати:

е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон шляхом автоматичного отримання з порталу держпослуг "Дія" клієнтських даних за допомогою використання однойменного застосунку у разі підключення клієнта;

копії сторінок паспорта громадянина України/паспорта фізособи-нерезидента (інших документів, що посвідчують особу та можуть бути використані в Україні для укладення правочинів).

Виняток у проведенні процедури верифікації становлять платежі з метою сплати:

податків, зборів, платежів та зборів на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування;

штрафних санкцій та пені за порушення законодавства до державного і місцевих бюджетів, ПФУ, на рахунки органів держвлади, органів місцевого самоврядування;

платежі за послуги житлово-комунального господарства.

Заходи з належної перевірки клієнта не проводяться, якщо сума платежу не перевищує 5 тис. гривень готівкою.

"Якщо Ви є власником платіжної картки, емітованої АТ "Ощадбанк", у Вас є можливість розрахуватися безготівково зі свого поточного рахунку шляхом ініціації відповідного переказу коштів через POS-термінал в операційній касі установи банку", — додали у банку.

Що треба знати про операції в касах Ощадбанку

Як зазначається на порталі, клієнти у касах Ощадбанку можуть здійснювати готівкові та безготівкові розрахунки. Зокрема, громадянам доступні такі види платежів:

оплата на рахунки держустанов (це можуть бути штрафи чи податки);

розрахунок за надані комунальні/телекомунікаційні послуги;

оплата товарів та страхових внесків;

оплата навчання в освітніх закладах;

здійснення погашення кредиту;

інші платежі на рахунки по Україні.

Також назвали переваги здійснення операцій через банківські каси Ощадбанку:

зручність та комфорт;

розгалужена мережа банківських відділень;

оптимальний час обслуговування;

можливість здійснення платежів від фізосіб та суб’єктів господарювання;

нарахування отриманих коштів на рахунки отримувачів у упродовж одного-двох банківських днів;

можливість повернення не зарахованих платежів на рахунки отримувачів у будь-якому відділенні банку.

Раніше ми повідомляли, що в Ощадбанку продовжують обмежувати дії клієнтів з рахунками. Зокрема, декому для розблокування карток потрібно повністю розрахуватися з боргами, проте іноді цей процес може затягуватися.

Також ми писали, кому з клієнтів Ощадбанку не продовжать термін дії старих карток. Декому доведеться оновити картку з 30 червня 2025 року.