В Ощад24/7 перебои с доступом к одному из сервисов — что нужно знать

Отделение Ощадбанка в столице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" рассказали о перебоях в доступе к одному из сервисов в мобильном приложении "Ощад24/7". Речь идет о возможности просмотра истории платежей.

Об этом сообщается на официальной странице банка в соцсети Facebook.

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Проблемы с просмотром истории платежей в "Ощад24/7

Как отмечается в одном из обращений, в приложении "Ощад24/7" уже несколько дней недоступна история платежей, что делает невозможным получение квитанций по осуществленным расчетам. У представителей банка поинтересовались, с чем могут быть связаны соответствующие трудности.

"Уже второй день в приложении недоступна история платежей. "Извините, история пока недоступна. Не волнуйтесь, Ощадики уже работают над восстановлением. Остальные функции к вашим услугам". Соответственно — невозможно получить квитанцию платежа. Когда будет восстановлена функция?", — говорится в обращении.

Объяснение Ощадбанка

Представитель главного офиса Ощадбанка признал наличие соответствующей проблемы, объяснив, что к восстановлению нормальной работы функционала привлекли специалистов. Однако не уточнил, почему именно возникли проблемы.

"Точное время, к сожалению, озвучить нет возможности, но в ближайшее время функционал будет восстановлен. Специалисты уже работают над решением проблемы. Приносим извинения за неудобства", — пояснил сотрудник банка.

Речь идет об "Истории операций" в закладке "Мои переводы", где отображаются переводы, которые были осуществлены клиентами в системе "Ощад 24/7", и операции с использованием карточных и текущих счетов.

Как правило, для просмотра подробностей операции необходимо нажать на соответствующую строку. На экране будут отображены:

дата финансовой операции;

статус операции;

направление перевода;

сумма перевода;

номер карты, с которой был осуществлен перевод средств.

В частности, клиент может сохранить выполненный перевод или платеж как шаблон, нажав кнопку "Создать шаблон". Это поможет осуществлять подобную операцию быстрее.

Также можно сохранить перевод как платежное поручение, что позволит осуществлять перевод средств ежемесячно или еженедельно (в выбранный день недели или месяца) без посещения банка. Для этого нужно нажать "Создать периодический платеж".

Кроме того, можно сформировать информацию о платеже или переводе в виде квитанции. Для этого необходимо нажать "Загрузить квитанцию".

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Ранее мы писали о том, что некоторых клиентов Ощадбанка ждет аннулирование старых карт с 30 июня 2025 года. Чтобы не потерять доступа к своим средствам, необходимо заблаговременно обратиться в банковское отделение.

Также сообщалось о правилах идентификации и верификации клиентов Ощадбанка при осуществлении финансовых операций в кассах. В банке уточнили, к кому применяется усиленная проверка.