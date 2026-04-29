Пенсії в ПриватБанку: які передбачені тарифи та ліміти на операції у травні

У травні 2026 року у держфінустанові "ПриватБанку" доступна можливість оформлення пенсійних виплат на карткові рахунки. Відомо, які банк пропонує тарифи та ліміти в рамках обслуговування такої групи населення.

Як оформити пенсію на картку у ПриватБанку

Як зазначають у банківській установі, у 2026 році для громадян відкрита можливість оформлення пенсії чи переведення виплат з інших банків.

Відкрити пенсійну картку можна у будь-якому відділенні за мінімальних зусиль. Заявнику навіть не доведеться звертатися до сервісного центру Пенсійного фонду, адже працівники банку самостійно передадуть заяву та документи для оформлення пенсії. Відповідна процедура забере близько 20 хвилин.

З собою під час візиту до відділення банку варто взяти кілька документів та мобільний телефон. А саме:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

смартфон (для налаштування фінансового номера та застосунку "Приват24").

Клієнту на вибір запропонують пенсійні картки двох платіжних систем: Visa або Mastercard. Вони будуть чинними чотири роки.

Тарифи та ліміти для пенсійних карт ПриватБанку

За даними банку, відповідна соціально вразлива категорія громадян у разі відкриття пенсійного рахунку у ПриватБанку отримає різноманітні вигоди для більш комфортного та ощадливого обслуговування.

Процедура оформлення картки для надходження пенсійних виплат не передбачає стягнення плати. Можлива комісія у розмірі 100 грн у разі отримання шести штук протягом року.

Серед переваг отримання пенсії у ПриватБанку — кошти надходитимуть регулярно без жодних затримок та черг: одразу після отримання фінансів від Пенсійного фонду гроші клієнтам нараховують того ж дня.

Також не буде необхідності стояти в черзі чи чекати листоношу, а отримати кошти у відділенні чи банкоматі. У ПриватБанку найширша мережа таких точок, що дасть можливість комфортніше оперувати власними фінансами офлайн.

Окрім того, послуги обходяться значно вигідніше, передбачені бонуси, знижки залежно від особливостей карти та повна відсутність деяких комісій. А саме:

не передбачені тарифи на надходження пенсії;

також відсутня комісія на зняття готівки в усіх банкоматах в Україні;

немає комісії під час оплати комуналки у "Приват24" з картки для виплат до 5 000 грн та до 15 платежів за місяць.

Щодо лімітів, то клієнти можуть знімати готівкові кошти в банкоматах ПриватБанку до 20 000 грн протягом трьох годин.

На карткові перекази діятимуть такі обмеження:

для фізосіб низької та середньої групи ризику — до 100 000 грн/міс.;

для фізосіб високої групи ризику — до 50 000 грн/міс.

