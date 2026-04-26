Фінансовий моніторинг у ПриватБанку: чому договір можуть припинити і як забрати гроші

В Україні продовжує діяти фінансовий моніторинг. Банки, серед яких і ПриватБанк, уважно стежать за фінансовими операціями своїх клієнтів й можуть ініціювати перевірку, якщо якийсь переказ видасться підозрілим. Нерідко стається так, що після таких перевірок банк розриває з клієнтом договір про співпрацю.

Чому ПриватБанк може відмовитися від співпраці з клієнтом

Відповідно до частини 1 статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", банк має одразу декілька підстав для того, щоб заблокувати усі рахунки клієнта й повідомити його про розірвання співпраці. Найчастішою ж підставою для таких жорстких заходів є підозрілі платежі.

Якщо у ПриватБанка виникли підозри щодо когось з клієнтів, тоді фінустанова надасть докази того, що з платежами щось негаразд. Потім банк звернеться за поясненнями, а коли отримає необхідні документи — вирішує питання щодо подальшої співпраці.

Чи повертає ПриватБанк гроші

За інформацією на сайті ПриватБанку клієнт, з яким припинили співпрацю, має 30 днів на те, щоб прийти у будь-яке відділення банку. Це потрібно для того, щоб надати рахунок іншого банку, на який будуть переказані гроші. Додатково треба надати заяву про переведення залишку коштів, яку банк надсилає на адресу для кореспонденції. Якщо її немає:

на адресу реєстрації для ФОП та фізичних осіб;

на юридичну адресу — для юросіб.

Зразок заяви можуть надати й безпосередньо у відділенні банку. Крім самої заяви, знадобляться:

реквізити рахунку відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків.

Якщо мине 30 днів, а клієнт так і не зацікавиться станом справ на своєму рахунку, тоді ПриватБанк оновить порядок обліку коштів за рахунком: залишок перейде на окремий аналітичний балансовий рахунок з обліку заборгованості за недіючими рахунками. За першою вимогою банк поверне ці гроші клієнту.

