ПриватБанк улучшил одну из услуг: как и для кого изменился функционал

Государственный "ПриватБанк" обновил один из онлайн-сервисов для своих бизнес-клиентов. Изменения в мобильном приложении для ФЛП и юридических лиц запустили для облегчения представления налоговой отчетности.

Подробнее о новой услуге ПриватБанка

Обновление сервиса призвано упростить процедуру подачи налоговой отчетности для бизнеса. Речь идет об услуге "Книга учета доходов и расходов" в приложении для предпринимателей "Приват24 для бизнеса". Теперь клиенты могут загружать выписки не только из ПриватБанка, но и из любых других украинских финучреждений.

Так, если счета открыты сразу в нескольких банках, то предпринимателям больше не нужно будет вручную переносить все платежи и поступления в учет. Для этого достаточно будет лишь один раз загрузить выписку. После этого система сама подтянет всю необходимую информацию (суммы, даты) и соберет все в единую книгу.

В банке перечислили ключевые преимущества обновленной услуги для предпринимателей и бухгалтеров:

Единое окно учета — что значительно упростит подготовку отчетности для бизнеса, который имеет счета в нескольких финучреждениях. Весь финансовый поток будет контролироваться в одном месте, независимо от банковского учреждения обслуживания. Минимизация ошибок — загрузка данных в автоматическом порядке избавит от необходимости вручную вписывать все транзакции, что критически важно для бухгалтеров, ведь сведет к минимуму риски ошибок и дублирования записей. Быстрая интеграция — после выбора файла выписки система самостоятельно сможет распознать даты и суммы поступлений, оперативно интегрируя в общий реестр.

В ПриватБанке объяснили, что опцию импорта выписки можно получить в "Приват24 для бизнеса". Для этого нужно:

зайти в раздел "Электронная отчетность";

открыть "Книгу учета доходов".

Какие возможности "Приват24 для бизнеса"

Мобильное приложение "Приват24 для бизнеса" позволяет управлять процессом прямо со смартфона. В нем можно:

формировать выписки за периоды, отправлять через любой мессенджер, контролировать операции по счетам;

создавать платежи в гривне себе на карту/счет, по реквизитам контрагента/партнера или платежи в бюджет;

открывать счета (кроме первого), закрывать, переименовывать счет для удобного пользования;

создавать и отправлять электронную отчетность и налоговые декларации в органы контроля;

создавать запросы в налоговую по расчетам с бюджетом;

создавать и редактировать счета-фактуры;

проверять украинские компании и ФЛП через Украинское бюро кредитных историй;

подписывать и отправлять ведомости на выплату зарплаты;

открывать бизнес-карты ("Ключ к счету", корпоративные и топливные карты);

просматривать доступные лимиты кредитования, подать заявку на кредит и отследить статус ее выполнения;

сформировать SmartID.

