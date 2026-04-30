ПриватБанк улучшил одну из услуг: как и для кого изменился функционал

Сервисы в ПриватБанке обновили: что стоит знать клиентам
Государственный "ПриватБанк" обновил один из онлайн-сервисов для своих бизнес-клиентов. Изменения в мобильном приложении для ФЛП и юридических лиц запустили для облегчения представления налоговой отчетности.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра банка, информируют Новини.LIVE.
Подробнее о новой услуге ПриватБанка
Обновление сервиса призвано упростить процедуру подачи налоговой отчетности для бизнеса. Речь идет об услуге "Книга учета доходов и расходов" в приложении для предпринимателей "Приват24 для бизнеса". Теперь клиенты могут загружать выписки не только из ПриватБанка, но и из любых других украинских финучреждений.
Так, если счета открыты сразу в нескольких банках, то предпринимателям больше не нужно будет вручную переносить все платежи и поступления в учет. Для этого достаточно будет лишь один раз загрузить выписку. После этого система сама подтянет всю необходимую информацию (суммы, даты) и соберет все в единую книгу.
В банке перечислили ключевые преимущества обновленной услуги для предпринимателей и бухгалтеров:
- Единое окно учета — что значительно упростит подготовку отчетности для бизнеса, который имеет счета в нескольких финучреждениях. Весь финансовый поток будет контролироваться в одном месте, независимо от банковского учреждения обслуживания.
- Минимизация ошибок — загрузка данных в автоматическом порядке избавит от необходимости вручную вписывать все транзакции, что критически важно для бухгалтеров, ведь сведет к минимуму риски ошибок и дублирования записей.
- Быстрая интеграция — после выбора файла выписки система самостоятельно сможет распознать даты и суммы поступлений, оперативно интегрируя в общий реестр.
В ПриватБанке объяснили, что опцию импорта выписки можно получить в "Приват24 для бизнеса". Для этого нужно:
- зайти в раздел "Электронная отчетность";
- открыть "Книгу учета доходов".
Какие возможности "Приват24 для бизнеса"
Мобильное приложение "Приват24 для бизнеса" позволяет управлять процессом прямо со смартфона. В нем можно:
- формировать выписки за периоды, отправлять через любой мессенджер, контролировать операции по счетам;
- создавать платежи в гривне себе на карту/счет, по реквизитам контрагента/партнера или платежи в бюджет;
- открывать счета (кроме первого), закрывать, переименовывать счет для удобного пользования;
- создавать и отправлять электронную отчетность и налоговые декларации в органы контроля;
- создавать запросы в налоговую по расчетам с бюджетом;
- создавать и редактировать счета-фактуры;
- проверять украинские компании и ФЛП через Украинское бюро кредитных историй;
- подписывать и отправлять ведомости на выплату зарплаты;
- открывать бизнес-карты ("Ключ к счету", корпоративные и топливные карты);
- просматривать доступные лимиты кредитования, подать заявку на кредит и отследить статус ее выполнения;
- сформировать SmartID.
