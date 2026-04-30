Главная Финансы Сервисы в ПриватБанке обновили: что стоит знать клиентам

Сервисы в ПриватБанке обновили: что стоит знать клиентам

Дата публикации 30 апреля 2026 07:01
ПриватБанк улучшил одну из услуг: как и для кого изменился функционал
Смартфон, банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" обновил один из онлайн-сервисов для своих бизнес-клиентов. Изменения в мобильном приложении для ФЛП и юридических лиц запустили для облегчения представления налоговой отчетности.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра банка, информируют Новини.LIVE.

Подробнее о новой услуге ПриватБанка

Обновление сервиса призвано упростить процедуру подачи налоговой отчетности для бизнеса. Речь идет об услуге "Книга учета доходов и расходов" в приложении для предпринимателей "Приват24 для бизнеса". Теперь клиенты могут загружать выписки не только из ПриватБанка, но и из любых других украинских финучреждений.

Так, если счета открыты сразу в нескольких банках, то предпринимателям больше не нужно будет вручную переносить все платежи и поступления в учет. Для этого достаточно будет лишь один раз загрузить выписку. После этого система сама подтянет всю необходимую информацию (суммы, даты) и соберет все в единую книгу.

В банке перечислили ключевые преимущества обновленной услуги для предпринимателей и бухгалтеров:

  1. Единое окно учета — что значительно упростит подготовку отчетности для бизнеса, который имеет счета в нескольких финучреждениях. Весь финансовый поток будет контролироваться в одном месте, независимо от банковского учреждения обслуживания.
  2. Минимизация ошибок — загрузка данных в автоматическом порядке избавит от необходимости вручную вписывать все транзакции, что критически важно для бухгалтеров, ведь сведет к минимуму риски ошибок и дублирования записей.
  3. Быстрая интеграция — после выбора файла выписки система самостоятельно сможет распознать даты и суммы поступлений, оперативно интегрируя в общий реестр.

В ПриватБанке объяснили, что опцию импорта выписки можно получить в "Приват24 для бизнеса". Для этого нужно:

  • зайти в раздел "Электронная отчетность";
  • открыть "Книгу учета доходов".

Какие возможности "Приват24 для бизнеса"

Мобильное приложение "Приват24 для бизнеса" позволяет управлять процессом прямо со смартфона. В нем можно:

  • формировать выписки за периоды, отправлять через любой мессенджер, контролировать операции по счетам;
  • создавать платежи в гривне себе на карту/счет, по реквизитам контрагента/партнера или платежи в бюджет;
  • открывать счета (кроме первого), закрывать, переименовывать счет для удобного пользования;
  • создавать и отправлять электронную отчетность и налоговые декларации в органы контроля;
  • создавать запросы в налоговую по расчетам с бюджетом;
  • создавать и редактировать счета-фактуры;
  • проверять украинские компании и ФЛП через Украинское бюро кредитных историй;
  • подписывать и отправлять ведомости на выплату зарплаты;
  • открывать бизнес-карты ("Ключ к счету", корпоративные и топливные карты);
  • просматривать доступные лимиты кредитования, подать заявку на кредит и отследить статус ее выполнения;
  • сформировать SmartID.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие будут тарифы и лимиты в мае для пенсионных счетов в ПриватБанке. Такая категория граждан будет иметь различные выгоды для более удобного обслуживания. В частности, процедура оформления карты не предусматривает взимания платы.

Еще Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке объяснили, что все без исключения старые платежные карты в дальнейшем остаются в силе. Однако невозможны некоторые виды операций за рубежом, такие как снятие наличных или оплата на зарубежных сервисах, поэтому советуют перевыпустить.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей

Ксения Симонова
Реклама

