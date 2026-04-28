Клієнти ПриватБанку не можуть зняти гроші з карт: які причини

Дата публікації: 28 квітня 2026 07:01
У ПриватБанку пояснили, чому неможливо зняти гроші з деяких карт та як діяти
Картка ПриватБанку та відділення банку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

У державному "ПриватБанку" розповіли, чому неможливо зняти гроші з деяких платіжних карт за кордоном. У зв'язку з цим також рекомендували клієнтам скористатися кількома способами для відновлення повноцінного доступу до всіх наявних банківських сервісів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал Мінфін.

Які проблеми мають клієнти ПриватБанку за кордоном

Як зазначається в одному з повідомлень, з відсутністю можливості доступу до коштів на рахунку зіткнулися люди похилого віку, які перебувають за кордоном. Згідно з наданою інформацією, пенсія на рахунки надходить, однак картки із завершеним терміном дії не працюють. Тоді як ПриватБанк оголосив, що пролонгував чинність старих карт під час воєнного стану.

"Мої бабуся та дідусь живуть зі мною за кордоном. Пенсія нараховується, але картки не працюють і не можемо зняти з них пенсії. Термін їхньої дії закінчився у 2024 та 2025 роках. Їм по 80 та 85 років. Які варіанти оформлення нових карт звідси?", — йдеться у зверненні.

Чому не працюють старі картки ПриватБанку 

За інформацією фінустанови, всі без виключення старі платіжні картки ПриватБанку надалі залишаються чинними. Громадяни можуть вільно виконувати в Україні такі операції, навіть якщо вказаний термін дії добіг кінця:

Читайте також:
  • розраховуватися ними в магазинах через POS-термінали;
  • знімати готівкові кошти у банкоматах;
  • здійснювати операції у застосунку "Приват24";
  • поповнювати рахунки (будь-яким зручним способом).

Проте, попри продовжений термін використання у період воєнного стану, неможливі деякі види фінансових операцій за кордоном, такі як зняття готівки або здійснення оплати на закордонних сервісах, обмін валют. 

У такому разі у банку радять перевипустити картки. Для цього можна скористатися такими способами: 

  1. Оформити миттєву Digital картку у "Приват24", що дозволить розраховуватися у торгових мережах через смартфон, знімати готівку у банкоматах ПриватБанку. 
  2. Перевипустити пластикову картку у будь-якому відділенні банку. 
  3. Замовити доставку перевипущеної карти за кордон.

За неможливості особистого прибуття у відділення — можна оформити нотаріальну довіреність. Після цього довіреній особі потрібно звернутись з документами до офісу банку, де можна буде перевипустити карту за відсутності власника.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що клієнтам ПриватБанку, з якими припинили співпрацю, дають 30 днів для того, щоб прийти у відділення банку. Це необхідно для того, щоб надати рахунок іншої фінустанови, на який перекажуть гроші.  

Ще Новини.LIVE писали про те, що тарифи для рахунків з використанням платіжних карт за обслуговування можуть істотно різнитися. Вартість залежить від тарифних пакетів, зокрема дехто за рік платить від 240 грн.   

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
