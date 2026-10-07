ПриватБанк с октября начнет предоставлять денежные сертификаты на 1 000 грн: какие условия

Прохожий на фоне отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" начнет выдавать денежные сертификаты на 1 000 грн ежемесячно. Такое гарантированное вознаграждение, а также ряд других ценных подарков предусмотрены в качестве поощрения для физических лиц-предпринимателей, которые впервые откроют счета ФЛП онлайн в период действия акции.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию госбанка.

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Как получить в ПриватБанке 1 000 грн в октябре

По данным госфинучреждения, речь идет о новой поощрительной программе банка, в рамках которой клиенты смогут получить денежные сертификаты и принять участие в ежемесячном розыгрыше призов.

Принять участие в программе могут физические лица-предприниматели, которые впервые откроют счета ФЛП онлайн в ПриватБанке с картой международной платежной системы Mastercard.

При условии осуществления расчетов на определенную сумму всех участников акции от ПриватБанка ждет вознаграждение:

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Гарантированные поощрения: ежемесячное предоставление сертификатов giftmall номиналом 1 000 грн (получат первые 200 клиентов); Ключевое вознаграждение: ежемесячно будут разыгрывать EcoFlow, MacBook и годовой запас топлива (по одному экземпляру).

Согласно правилам, один участник в течение акции сможет получить только одно гарантированное и одно главное поощрение.

Как принять участие в акционном розыгрыше от ПриватБанка

В банке сообщили, что присоединиться к инициативе можно, выполнив несколько шагов без предварительной регистрации. А именно:

В период действия акции необходимо открыть счет ФЛП по тарифу "Бизнес Старт" (для ФЛП в сфере ИТ — тариф IT-Expert) онлайн с картой Mastercard;

После этого необходимо произвести оплату бизнес-картой в торгово-сервисной сети и в интернете.

Если сумма расчетов составит от 15 000 грн в месяц: первым 200 участникам каждого месяца будут предоставляться сертификаты.

Если сумма составит от 30 000 грн в месяц — будет проводиться ежемесячный розыгрыш главных призов (зарядная станция, MacBook, топливо).

В какие сроки будут проводиться розыгрыши

Как сообщили в финансовом учреждении, ожидается несколько этапов розыгрышей:

Первый этап — с 1 по 31 октября 2026 года;

Второй этап — с 1 по 30 ноября 2026 года;

Третий этап — с 1 по 31 декабря 2026 года.

При этом обнуление оборота будет осуществляться первого числа каждого месяца.

Каждый победитель получит уведомление в приложении "Приват24" или по электронной почте.

Как сообщали Новини.LIVE, до середины ноября в ПриватБанке есть возможность получить денежные сертификаты. При покупке билетов с карты Visa через онлайн-сервисы можно получить деньги на горный отдых. Максимально обещают начислить 100 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке можно получить компенсацию за проведение расчетов через приложение/портал "Приват24". За семь таких платежей клиенты примут участие в розыгрыше 100% кэшбэка. Максимальная сумма, которую начислит банк, составляет 5 000 грн. Ожидается, что за время действия программы будет выбрано 300 победителей.