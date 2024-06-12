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Середній розмір чека українців у магазинах скоротився — дані НБУ

12 червня 2024 12:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нацбанк оцінив витрати українців у магазинах — як змінився середній розмір чека
Розрахунок на касі. Фото: Shutterstock
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У першому кварталі 2024 року проти аналогічного періоду минулого року українські громадяни менше витрачали коштів у торговельних точках. Так, середній чек у магазинах скоротився за рік, проте зросла кількість операцій.

Такі дані наводить Національний банк України (НБУ).

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За інформацією регулятора, середня сума однієї операції з використанням платіжної картки у торговій точці дорівнювала 327 гривень. Проти аналогічного періоду 2023 року показник скоротився, адже тоді становив 344 гривні.

Окрім того, розмір однієї фінансової операції з переказу з картки на картку у цей період становив 1,93 тис. гривень проти 2,13 тис. гривень рік тому.

Також в НБУ розповіли, що розмір операції з оплати товарів та послуг через інтернет збільшився до 541 гривні. Рік тому становив 460 гривень.
 
Загалом у першому кварталі українці здійснили 1,36 мільярда операцій з використанням платіжних карток на загальну суму 884,5 млрд гривень.

 

гроші картки розрахунок
Статистика фінансових операцій. Джерело: НБУ

Кількість операцій (безготівкових/з отримання готівки) з використанням платіжних карток в країні та за її межами становила 1 950,9 мільйона, а сума — 1 489,7 млрд гривень.

 

НБУ платіжні картки
Статистика фінансових операцій. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, Державна служба статистики повідомила про істотне зростання середньої заробітної плати в країні. Йдеться про перші три місяці 2024 року проти аналогічного періоду 2023-го.

Також ми писали, що державні службовці можуть почати отримувати надбавки за додаткове навантаження у міжнародних проєктах. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання у Верховній Раді.

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банківські рахунки
НБУ
магазини
платіжні системи

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