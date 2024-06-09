Фальшиві гривні в Україні — які банкноти частіше за все стають об'єктом підробки у 2024 році

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Україна відзначається низьким рівнем фальшивомонетництва гривні. На один мільйон справжніх банкнот гривні виявляється лише 2,1 підроблених. Відомо, які саме купюри найчастіше підробляють фальшивомонетники.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ) з посиланням на начальника управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу Валерія Строчкова.

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На які банкноти варто звернути увагу

За словами Строчкова, з початку повномасштабної війни рівень підроблення гривневих купюр в Україні залишається низьким. Це близько 2,1 підроблених на один мільйон справжніх банкнот за підсумками 2023 року. Цей показник у країнах ЄС був вищим майже у вісім разів.

Строчков зазначив, що фальшивомонетники підробляють та збувають, зокрема через заклади торгівлі, банкноти номіналом 200 гривень зразка 2007 року та 500 гривень зразка 2006 року. Тому банки, співпрацюючи з клієнтами, повинні акцентувати увагу на запобіганні потраплянню в обіг саме підроблених банкнот старого зразка.

"Банкноти гривні зразка 2014–2019 років мають інноваційні оптично-змінні елементи, які касові працівники та громадяни, можуть легко перевірити, а зловмисникам важко підробити", — додав він.

Як виявити фальшиві 200 гривень

На підробних "двухсотках", які малювали під серію 2007 року, зазначено неправильний рік випуску — 2014-й. Вони виготовлені на якісному папері — спеціально захищені. По всій її площині проглядається водяний знак у вигляді темної і світлої літери "S".

Також фальшиві 200-гривневі банкноти можна відрізнити від справжніх за такими ознаками:

Всі зображення на банкноті виконані кольоровою струменевою печаткою, при цьому кольори наближені до кольорів справжніх банкнот.

Рельєфність елементів друку відчувається на дотик, імітована тисненням паперу. Деформація паперу не збігається з друкованим зображенням.

Ультрафіолетовий захист також імітований, але кольори флуоресціюючих зображень наближені до оригіналу. Флуоресценція не збігається з друкованими зображеннями.

Ефект зміни кольору оптично змінного зображення цифрового позначення номіналу "200" на лицьовій стороні банкноти не імітовано.

Частина наскрізного елемента (цифрове позначення номіналу "200") при розгляді банкноти проти світла в більшості підробок збігається.

Латентне зображення у вигляді цифрового позначення номіналу "200" не імітоване.

Мікротексти частково читаються.

Як відрізнити підробні 500 гривень

Головний фахівець департаменту грошового обігу НБУ Віталій Ковтонюк розповів, що підроблені купюри можна відрізнити на дотик, оскільки вони склеєні з двох аркушів. Крім того, у фальшивих банкнот менш чіткі зображення. Також підробні гривні можна відрізнити при погляді під кутом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 27 по 31 травня, посилив підтримку гривні, збільшивши продаж валюти на міжбанківському валютному ринку. Обсяг зріс на 58% проти попереднього тижня.

Ми також писали, що в Україні у травні 2024 року різко зріс попит на безготівкову валюту. Регулятор пояснює це збільшенням бюджетних видатків через надходження міжнародної допомоги у березні та квітні.