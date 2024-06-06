Доплати до зарплати держслужбовців — Рада попередньо підтримала закон

Гроші у гаманці. Фото: incarne.ua

Українські державні службовці можуть почати отримувати надбавки за додаткове навантаження у міжнародних проєктах. Відповідний законопроєкт пройшов перше читання у Верховній Раді.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

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Надбавки з грантів для держслужбовців

Йдеться про проєкт закону №10284 "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі державних органів та органів місцевого самоврядування в реалізації програм та проєктів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва". За нього віддали свої голоси 259 депутатів.

Документ покликаний забезпечити належну оплату праці за додаткове навантаження посадовців органів держвлади та органів місцевого самоврядування, які залучаються до проєктів, фінансування яких відбувається за гроші бюджетної підтримки, допомоги та грантів Європейського Союзу (ЄС), урядів та муніципалітетів інших держав, міжнародних організацій та донорських установ.

При цьому для таких "надбавок" встановлять ліміт. Виплату призначатиме керівник держслужби у розмірі, який не буде перевищувати 50% від середньої зарплати держслужбовця.

Очікується, що фонд оплати праці для відповідних доплат формуватиметься за рахунок міжнародної безповоротної допомоги (грантів).

Картка закопроєкту. Джерело: ВРУ

Причини встановлення доплат з міжнародної допомоги

Ініціатори вважають, що ухвалення законопроєкту стане додатковим стимулюванням органів держвлади та місцевого самоврядування долучатися до участі в проєктах міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва.

Також це створить умови для налагодження ефективного та взаємовигідного співробітництва в контексті євроінтеграційного руху країни, підвищить показники соціально-економічного розвитку регіонів і територій, рівня життя населення, залучить інвестиції та посприяє відновленню країни загалом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за українським законодавством, більшість громадян на заслуженому відпочинку можуть отримувати пенсію, яка дорівнює лише 30% від заробітної плати. Відомо, на які суми можна розраховувати, отримуючи максимальну, середню чи мінімальну зарплату.

Також ми писали, що Державна служба статистики повідомила про суттєве зростання середньої зарплати в країні. Йдеться про перші три місяці поточного року проти аналогічного періоду 2023 року.