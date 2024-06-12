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Средний размер чека украинцев в магазинах сократился — данные НБУ

12 июня 2024 12:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нацбанк оценил расходы украинцев в магазинах — как изменился средний размер чека
Расчет в кассе. Фото: Shutterstock
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В первом квартале 2024 года против аналогичного периода прошлого года украинские граждане меньше тратили средств в торговых точках. Так, средний чек в магазинах сократился за год, однако возросло количество операций.

Такие данные приводит Национальный банк Украины (НБУ).

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По информации регулятора, средняя сумма одной операции с использованием платежной карты в торговой точке была равна 327 гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель сократился, ведь тогда составлял 344 гривны.

Кроме того, размер одной финансовой операции по переводу с карты на карту в этот период составлял 1,93 тыс. гривен против 2,13 тыс. гривен год назад.

Также в НБУ рассказали, что размер операции по оплате товаров и услуг через интернет увеличился до 541 гривны. Год назад составлял 460 гривен.

Всего в первом квартале украинцы совершили 1,36 млрд операций с использованием платежных карт на общую сумму 884,5 млрд гривен.

 

деньги карты расчет
Статистика финансовых операций. Источник: НБУ

Количество операций (безналичных/по получению наличных) с использованием платежных карт в стране и за ее пределами составило 1 950,9 миллиона, а сумма — 1 489,7 млрд гривен.

 

НБУ платіжні картки
Статистика финансовых операций. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная служба статистики сообщила о существенном росте средней заработной платы в стране. Речь идет о первых трех месяцах 2024 года против аналогичного периода 2023-го.

Также мы писали, что государственные служащие могут начать получать прибавки за дополнительную нагрузку в международных проектах. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Верховной Раде.

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НБУ
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