Нацбанк оценил расходы украинцев в магазинах — как изменился средний размер чека

Расчет в кассе. Фото: Shutterstock

В первом квартале 2024 года против аналогичного периода прошлого года украинские граждане меньше тратили средств в торговых точках. Так, средний чек в магазинах сократился за год, однако возросло количество операций.

Такие данные приводит Национальный банк Украины (НБУ).

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Финансовые операции в торговых сетях в 2024 году

По информации регулятора, средняя сумма одной операции с использованием платежной карты в торговой точке была равна 327 гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель сократился, ведь тогда составлял 344 гривны.

Кроме того, размер одной финансовой операции по переводу с карты на карту в этот период составлял 1,93 тыс. гривен против 2,13 тыс. гривен год назад.

Также в НБУ рассказали, что размер операции по оплате товаров и услуг через интернет увеличился до 541 гривны. Год назад составлял 460 гривен.



Всего в первом квартале украинцы совершили 1,36 млрд операций с использованием платежных карт на общую сумму 884,5 млрд гривен.

Статистика финансовых операций. Источник: НБУ

Количество операций (безналичных/по получению наличных) с использованием платежных карт в стране и за ее пределами составило 1 950,9 миллиона, а сумма — 1 489,7 млрд гривен.

Статистика финансовых операций. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная служба статистики сообщила о существенном росте средней заработной платы в стране. Речь идет о первых трех месяцах 2024 года против аналогичного периода 2023-го.

Также мы писали, что государственные служащие могут начать получать прибавки за дополнительную нагрузку в международных проектах. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Верховной Раде.