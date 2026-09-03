Зарплати в Україні знизилися: де можна отримувати 78 716 грн

Українські гривні на столі. Джерело: pexels.com

Середня зарплата штатних працівників в Україні у липні 2026 року вперше за пів року знизилася — до 32 243 грн. Порівняно з червнем показник скоротився на 1,6%. Водночас рівень зарплат українців суттєво відрізняється залежно від регіону та сфери роботи. Найвищі зарплати зафіксували у Києві, Луганській та Київській областях, а серед видів діяльності лідирують інформація і телекомунікації та фінансовий сектор.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані Державної служби статистики України.

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Яка середня зарплата в Україні

У липні середня номінальна зарплата штатного працівника в Україні становила 32 243 грн. У червні показник був на 540 грн вищим — 32 783 грн. Таким чином, за місяць середня зарплата скоротилася на 1,6%.

Водночас зниження середнього показника не означає, що зарплати всіх працівників одночасно зменшилися. На загальну статистику впливають структура зайнятості, кількість працівників у різних галузях та регіональні відмінності.

Де в Україні платять найбільше

Лідером за рівнем середньої зарплати у липні був Київ. Штатні працівники столиці в середньому отримували 49 463 грн.

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До регіонів із найвищими показниками також увійшли:

Луганська область — 35 367 грн;

Київська область — 33 268 грн.

У Києві середня зарплата була на 16 195 грн вищою, ніж у Київській області, та на 14 096 грн перевищувала показник Луганської області.

Де зарплати найнижчі

Найнижчі показники зафіксували у Чернівецькій та Кіровоградській областях.

У липні середня зарплата становила:

Чернівецька область — 23 354 грн;

Кіровоградська область — 23 532 грн.

Різниця між Києвом і Чернівецькою областю становила 26 109 грн на місяць. Тобто середній показник у столиці був більш ніж удвічі вищим.

Водночас ці цифри характеризують саме середню номінальну зарплату штатних працівників, а не фактичний дохід кожного жителя області.

У яких сферах платять найбільше

Найвищі зарплати у липні були у сфері інформації та телекомунікацій — у середньому 78 716 грн.

Другим за рівнем оплати став фінансовий і страховий сектор — 64 922 грн.

Також високі середні зарплати зафіксували у таких сферах:

професійна, наукова та технічна діяльність — 41 050 грн; державне управління й оборона — 40 172 грн; промисловість — 35 993 грн; оптова та роздрібна торгівля — 35 362 грн; транспорт, поштова та кур'єрська діяльність — 31 830 грн; операції з нерухомістю — 27 041 грн; будівництво — 26 723 грн.

Працівники інформаційної та телекомунікаційної сфери в середньому отримували майже втричі більше, ніж працівники будівництва.

Де зарплати найнижчі за сферами

Серед основних видів діяльності найнижчі середні показники зафіксували в освіті — 20 237 грн.

У сфері мистецтва, спорту та розваг середня зарплата становила 21 144 грн, а в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги — 23 758 грн.

Різниця між показниками інформації та телекомунікацій і освіти перевищує 58 тис. грн на місяць.

Що відбувається із зарплатами

Липневе зниження стало першим за останні пів року. Окремо Держстат зафіксував заборгованість із виплати зарплат. Станом на 1 серпня загальна сума боргу перед працівниками в Україні становила близько 3,8 млрд грн.

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