Зарплати в Україні знизилися: де можна отримувати 78 716 грн

Середня зарплата в Україні змінилася: де платять до 78 000 грн
Середня зарплата штатних працівників в Україні у липні 2026 року вперше за пів року знизилася — до 32 243 грн. Порівняно з червнем показник скоротився на 1,6%. Водночас рівень зарплат українців суттєво відрізняється залежно від регіону та сфери роботи. Найвищі зарплати зафіксували у Києві, Луганській та Київській областях, а серед видів діяльності лідирують інформація і телекомунікації та фінансовий сектор.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Яка середня зарплата в Україні
У липні середня номінальна зарплата штатного працівника в Україні становила 32 243 грн. У червні показник був на 540 грн вищим — 32 783 грн. Таким чином, за місяць середня зарплата скоротилася на 1,6%.
Водночас зниження середнього показника не означає, що зарплати всіх працівників одночасно зменшилися. На загальну статистику впливають структура зайнятості, кількість працівників у різних галузях та регіональні відмінності.
Де в Україні платять найбільше
Лідером за рівнем середньої зарплати у липні був Київ. Штатні працівники столиці в середньому отримували 49 463 грн.
До регіонів із найвищими показниками також увійшли:
- Луганська область — 35 367 грн;
- Київська область — 33 268 грн.
У Києві середня зарплата була на 16 195 грн вищою, ніж у Київській області, та на 14 096 грн перевищувала показник Луганської області.
Де зарплати найнижчі
Найнижчі показники зафіксували у Чернівецькій та Кіровоградській областях.
У липні середня зарплата становила:
- Чернівецька область — 23 354 грн;
- Кіровоградська область — 23 532 грн.
Різниця між Києвом і Чернівецькою областю становила 26 109 грн на місяць. Тобто середній показник у столиці був більш ніж удвічі вищим.
Водночас ці цифри характеризують саме середню номінальну зарплату штатних працівників, а не фактичний дохід кожного жителя області.
У яких сферах платять найбільше
Найвищі зарплати у липні були у сфері інформації та телекомунікацій — у середньому 78 716 грн.
Другим за рівнем оплати став фінансовий і страховий сектор — 64 922 грн.
Також високі середні зарплати зафіксували у таких сферах:
- професійна, наукова та технічна діяльність — 41 050 грн;
- державне управління й оборона — 40 172 грн;
- промисловість — 35 993 грн;
- оптова та роздрібна торгівля — 35 362 грн;
- транспорт, поштова та кур'єрська діяльність — 31 830 грн;
- операції з нерухомістю — 27 041 грн;
- будівництво — 26 723 грн.
Працівники інформаційної та телекомунікаційної сфери в середньому отримували майже втричі більше, ніж працівники будівництва.
Де зарплати найнижчі за сферами
Серед основних видів діяльності найнижчі середні показники зафіксували в освіті — 20 237 грн.
У сфері мистецтва, спорту та розваг середня зарплата становила 21 144 грн, а в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги — 23 758 грн.
Різниця між показниками інформації та телекомунікацій і освіти перевищує 58 тис. грн на місяць.
Що відбувається із зарплатами
Липневе зниження стало першим за останні пів року. Окремо Держстат зафіксував заборгованість із виплати зарплат. Станом на 1 серпня загальна сума боргу перед працівниками в Україні становила близько 3,8 млрд грн.
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