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Головна Фінанси Середня зарплата в Україні змінилася: де платять до 78 000 грн

Середня зарплата в Україні змінилася: де платять до 78 000 грн

Ua ru
3 вересня 2026 16:25
Зарплати в Україні знизилися: де можна отримувати 78 716 грн
Українські гривні на столі. Джерело: pexels.com

Середня зарплата штатних працівників в Україні у липні 2026 року вперше за пів року знизилася — до 32 243 грн. Порівняно з червнем показник скоротився на 1,6%. Водночас рівень зарплат українців суттєво відрізняється залежно від регіону та сфери роботи. Найвищі зарплати зафіксували у Києві, Луганській та Київській областях, а серед видів діяльності лідирують інформація і телекомунікації та фінансовий сектор. 

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дані Державної служби статистики України.

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Яка середня зарплата в Україні 

У липні середня номінальна зарплата штатного працівника в Україні становила 32 243 грн. У червні показник був на 540 грн вищим — 32 783 грн. Таким чином, за місяць середня зарплата скоротилася на 1,6%. 

Водночас зниження середнього показника не означає, що зарплати всіх працівників одночасно зменшилися. На загальну статистику впливають структура зайнятості, кількість працівників у різних галузях та регіональні відмінності. 

Де в Україні платять найбільше 

Лідером за рівнем середньої зарплати у липні був Київ. Штатні працівники столиці в середньому отримували 49 463 грн. 

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До регіонів із найвищими показниками також увійшли: 

  • Луганська область — 35 367 грн; 
  • Київська область — 33 268 грн. 

У Києві середня зарплата була на 16 195 грн вищою, ніж у Київській області, та на 14 096 грн перевищувала показник Луганської області. 

Де зарплати найнижчі 

Найнижчі показники зафіксували у Чернівецькій та Кіровоградській областях. 

У липні середня зарплата становила: 

  • Чернівецька область — 23 354 грн; 
  • Кіровоградська область — 23 532 грн. 

Різниця між Києвом і Чернівецькою областю становила 26 109 грн на місяць. Тобто середній показник у столиці був більш ніж удвічі вищим. 

Водночас ці цифри характеризують саме середню номінальну зарплату штатних працівників, а не фактичний дохід кожного жителя області. 

У яких сферах платять найбільше 

Найвищі зарплати у липні були у сфері інформації та телекомунікацій — у середньому 78 716 грн. 

Другим за рівнем оплати став фінансовий і страховий сектор — 64 922 грн. 

Також високі середні зарплати зафіксували у таких сферах: 

  1. професійна, наукова та технічна діяльність — 41 050 грн; 
  2. державне управління й оборона — 40 172 грн; 
  3. промисловість — 35 993 грн; 
  4. оптова та роздрібна торгівля — 35 362 грн; 
  5. транспорт, поштова та кур'єрська діяльність — 31 830 грн; 
  6. операції з нерухомістю — 27 041 грн; 
  7. будівництво — 26 723 грн. 

Працівники інформаційної та телекомунікаційної сфери в середньому отримували майже втричі більше, ніж працівники будівництва. 

Де зарплати найнижчі за сферами 

Серед основних видів діяльності найнижчі середні показники зафіксували в освіті — 20 237 грн. 

У сфері мистецтва, спорту та розваг середня зарплата становила 21 144 грн, а в охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги — 23 758 грн. 

Різниця між показниками інформації та телекомунікацій і освіти перевищує 58 тис. грн на місяць. 

Що відбувається із зарплатами 

Липневе зниження стало першим за останні пів року. Окремо Держстат зафіксував заборгованість із виплати зарплат. Станом на 1 серпня загальна сума боргу перед працівниками в Україні становила близько 3,8 млрд грн. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, які нові оклади готують бюджетникам. Зокрема, йшлося про зміни в оплаті праці працівників бюджетної сфери та нові правила нарахування виплат. Окрему увагу приділяли тому, як змінюватиметься рівень оплати праці. 

Ще Новини.LIVE писали, де українцям готові платити до 60 000 грн. У матеріалі йдеться про актуальні вакансії та професії, за якими роботодавці пропонують високі зарплати. Найбільші суми доступні працівникам за спеціальностями, де є високий попит на кадри. 

 

мінімальна зарплата доходи фінанси заробіток
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка

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