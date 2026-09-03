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Главная Финансы Средняя зарплата в Украине изменилась: где платят до 78 000 грн

Средняя зарплата в Украине изменилась: где платят до 78 000 грн

Ua ru
3 сентября 2026 16:25
Зарплаты в Украине снизились: где можно получать 78 716 грн
Украинские гривны на столе. Источник: pexels.com

Средняя зарплата штатных работников в Украине в июле 2026 года впервые за полгода снизилась — до 32 243 грн. По сравнению с июнем этот показатель сократился на 1,6 %. В то же время уровень зарплат украинцев существенно различается в зависимости от региона и сферы деятельности. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве, Луганской и Киевской областях, а среди видов деятельности лидируют сфера информации и телекоммуникаций, а также финансовый сектор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

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Какова средняя зарплата в Украине

В июле средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине составляла 32 243 грн. В июне этот показатель был на 540 грн выше — 32 783 грн. Таким образом, за месяц средняя зарплата сократилась на 1,6%.

В то же время снижение среднего показателя не означает, что зарплаты всех работников одновременно уменьшились. На общую статистику влияют структура занятости, количество работников в различных отраслях и региональные различия.

Где в Украине платят больше всего

Лидером по уровню средней зарплаты в июле был Киев. Штатные работники столицы в среднем получали 49 463 грн.

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В число регионов с самыми высокими показателями также вошли:

  • Луганская область — 35 367 грн;
  • Киевская область — 33 268 грн.

В Киеве средняя зарплата была на 16 195 грн выше, чем в Киевской области, и на 14 096 грн превышала показатель Луганской области.

Где зарплаты самые низкие

Самые низкие показатели зафиксированы в Черновицкой и Кировоградской областях.

В июле средняя зарплата составляла:

  • Черновицкая область — 23 354 грн;
  • Кировоградская область — 23 532 грн.

Разница между Киевом и Черновицкой областью составляла 26 109 грн в месяц. То есть средний показатель в столице был более чем в два раза выше.

В то же время эти цифры отражают именно среднюю номинальную зарплату штатных работников, а не фактический доход каждого жителя области.

В каких сферах платят больше всего

Самые высокие зарплаты в июле были в сфере информации и телекоммуникаций — в среднем 78 716 грн.

Вторым по уровню оплаты стал финансовый и страховой сектор — 64 922 грн.

Также высокие средние зарплаты были зафиксированы в следующих сферах:

  1. профессиональная, научная и техническая деятельность — 41 050 грн;
  2. государственное управление и оборона — 40 172 грн;
  3. промышленность — 35 993 грн;
  4. оптовая и розничная торговля — 35 362 грн;
  5. транспорт, почтовая и курьерская деятельность — 31 830 грн;
  6. операции с недвижимостью — 27 041 грн;
  7. строительство — 26 723 грн.

Работники информационной и телекоммуникационной сферы в среднем получали почти втрое больше, чем работники строительства.

Где самые низкие зарплаты по сферам

Среди основных видов деятельности самые низкие средние показатели зафиксированы в сфере образования — 20 237 грн.

В сфере искусства, спорта и развлечений средняя зарплата составляла 21 144 грн, а в здравоохранении и оказании социальной помощи — 23 758 грн.

Разница между показателями в сфере информации и телекоммуникаций и в сфере образования превышает 58 тыс. грн в месяц.

Что происходит с зарплатами

Июльское снижение стало первым за последние полгода. Отдельно Госстат зафиксировал задолженность по выплате зарплат. По состоянию на 1 августа общая сумма задолженности перед работниками в Украине составляла около 3,8 млрд грн.

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минимальная зарплата доходы финансы заработок
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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