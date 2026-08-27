Ринок праці у серпні: яких фахівців бракує та кому платять 60 000 грн

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У Державній службі зайнятості розповіли про ситуацію на ринку праці у західних регіонах України. Зокрема, уточнили, яких найбільше працівників шукають роботодавці під час воєнного стану та загальної мобілізації, які необхідні навики та яку заробітну плату готові гарантувати у серпні 2026 року.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з обласних центрів зайнятості.

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Яких фахівців бракує на заході України

За даними центру зайнятості, зокрема, на Тернопільщині офіційно пропонують більш ніж 2,6 тисячі вакансій, а максимальну зарплату за окремими посадами обіцяють у розмірі 60 000 грн. Пропозиції під час війни стосуються як робітничих спеціальностей, так і посад, що вимагають вищої освіти, навичок та високої професійної підготовки.

У центрі зайнятості зауважили, що розмір зарплати за вакансіями є далеко не однаковим для всіх. В основному вона залежить від рівня кваліфікації працівника, його професійного досвіду, спеціалізації та характеру виконуваних обов’язків.

З-поміж найбільш затребуваних професій у цьому західному регіоні представники таких сфер:

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Переробна промисловість; Торгівля; Сфера охорони здоров’я; Соціальна допомога; Галузь освіти; Сільське господарство.

А саме: водії, медики, продавці, кухарі та вчителі. Окрім того, підприємства потребують слюсарів, підсобних робітників, швачок і прибиральників службових та виробничих приміщень.

Кому і які зарплати готові платити у серпні

Особливо високі виплати для представників професій, що вимагають оперування складним обладнанням, виробничими процесами, відповідальності за безпеку інших людей або фіноперації компаній.

За даними центру зайнятості, станом на серпень максимальні зарплати серед вакансій досягають 50 000 — 60 000 грн. В основному на таку оплату праці можуть розраховувати:

майстри з ремонту;

менеджери;

бетонярі;

електромеханіки з ліфтів;

шліфувальники;

водії автотранспортних засобів;

налагоджувальники машин/автоматичних ліній;

монтажники радіоелектронної апаратури/приладів;

головні бухгалтери.

На заробітну плату у діапазоні від 40 000 до 48 000 грн можуть претендувати:

охоронники;

комірники;

агрономи;

оператори виробничих ліній у харчовій промисловості;

лікарі ветеринарної медицини;

малярі;

штукатури;

монтажники систем утеплення будівель;

покрівельники;

машиністи екскаватора та крана;

електрогазозварники;

економісти;

завідувачі складів;

трактористи-машиністи.

Серед вакансій, за якими пропонують зарплату на рівні від 32 000 до 36 000 грн:

майстри з діагностики/налагодження електронного устаткування автомобілів;

вантажники;

слюсарі з ремонту транспортних засобів;

водії тролейбусів;

юристи;

інкасатори;

геодезисти;

електромонтери;

експедитори;

кухарі;

механіки-налагоджувальники.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на ринку праці в Україні за останній рік оплата у низки фахівців зросла від 33% до 100%. Зокрема, середню заробітну плату, що у 2026 році перетнула позначку 50 000 грн, пропонують за такими вакансіями: "Покрівельник", "Інженер-будівельник", "Монтажник металоконструкцій", "Конструктор меблів".

Ще Новини.LIVE писали про те, що у Держслужбі статистики вже оприлюднили показник, від якого залежить можливість підвищення доходів бюджетників у вересні. Вперше можливість індексації з'явилась у червні на суму 139 грн. Відповідний показник не змінився також у липні та серпні. Осучаснення зарплат наступного місяця стане можливим, якщо рівень споживчих цін перевищить показник індексації у 103%.