Середня зарплата в Україні: чому офіційні цифри не відповідають реальності

Працівники в офісі, гроші, гривні. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж:Новини.LIVE.

Реальний розмір середньої зарплати, яку отримують українці, становить менше 20 тис. грн. При цьому офіційні показники є завищеними, зокрема за рахунок виплат військовослужбовцям.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний.

За його словами, проблема криється в структурі доходів. Якщо прибрати, наприклад, додаткові 100 тисяч гривень за виконання бойових завдань, картина буде зовсім інша.

"Тоді середня зарплата буде значно нижчою за 20 тисяч гривень" — резюмує експерт.

Які зарплати отримують у регіонах

На місцевому рівні доходи українців насправді ще нижчі. Через відсутність великих промислових потужностей у багатьох громадах зарплати часто коливаються в межах 6–12 тисяч гривень.

Читайте також:

Чому зарплати залишаються низькими

На думку експерта, Україні не вистачає високотехнологічних виробництв, які могли б активізувати рух коштів і пропонувати конкурентні заробітки.

Підвищення рівня зарплат можливе лише за умови розвитку економіки нового типу і появи додаткових робочих місць. В іншому випадку реальні доходи населення зростатимуть дуже повільно.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові мають право на підйомну грошову допомогу при переведенні до іншої частини. Її розмір залежить від грошового забезпечення військовослужбовця. Окремо можуть нараховуватися добові за дні в дорозі, але не більше ніж за два переїзди на рік. Допомогу також отримують члени сім’ї, якщо переїжджають разом із військовим.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки отримають військовослужбовці у червні 2026 року. Суми залежать від умов служби, рівня ризику та виконаних завдань. Базове грошове забезпечення становить трохи більше 20 тис. грн, а "бойові" доплати — від 30 до 100 тис. грн.