Средняя зарплата в Украине не соответствует реальности: названы причины

Средняя зарплата в Украине не соответствует реальности: названы причины

Дата публикации 1 июня 2026 13:16
Средняя зарплата в Украине: почему официальные цифры не соответствуют реальности
Работники в офисе, деньги, гривны. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж:Новини.LIVE.

Реальный размер средней зарплаты, которую получают украинцы, составляет менее 20 тыс. грн. При этом официальные показатели являются завышенными, в частности за счет выплат военнослужащим.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный.

По его словам, проблема кроется в структуре доходов. Если убрать, например, дополнительные 100 тысяч гривен за выполнение боевых задач, картина будет совсем другая.

"Тогда средняя зарплата будет значительно ниже 20 тысяч гривен", — резюмирует эксперт.

Какие зарплаты получают в регионах

На местном уровне доходы украинцев на самом деле еще ниже. Из-за отсутствия крупных промышленных мощностей во многих общинах зарплаты часто колеблются в пределах 6-12 тысяч гривен.

Почему зарплаты остаются низкими

По мнению эксперта, Украине не хватает высокотехнологичных производств, которые могли бы активизировать движение средств и предлагать конкурентные заработки.

Повышение уровня зарплат возможно лишь при условии развития экономики нового типа и появления дополнительных рабочих мест. В противном случае реальные доходы населения будут расти очень медленно.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные имеют право на подъемную денежную помощь при переводе в другую часть. Ее размер зависит от денежного обеспечения военнослужащего. Отдельно могут начисляться суточные за дни в пути, но не более чем за два переезда в год. Помощь также получают члены семьи, если переезжают вместе с военным.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько получат военнослужащие в июне 2026 года. Суммы зависят от условий службы, уровня риска и выполненных задач. Базовое денежное обеспечение составляет чуть более 20 тыс. грн, а "боевые" доплаты — от 30 до 100 тыс. грн.

средняя зарплата зарплата выплаты военным
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
