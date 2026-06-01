Средняя зарплата в Украине: почему официальные цифры не соответствуют реальности

Реальный размер средней зарплаты, которую получают украинцы, составляет менее 20 тыс. грн. При этом официальные показатели являются завышенными, в частности за счет выплат военнослужащим.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный.

По его словам, проблема кроется в структуре доходов. Если убрать, например, дополнительные 100 тысяч гривен за выполнение боевых задач, картина будет совсем другая.

"Тогда средняя зарплата будет значительно ниже 20 тысяч гривен", — резюмирует эксперт.

Какие зарплаты получают в регионах

На местном уровне доходы украинцев на самом деле еще ниже. Из-за отсутствия крупных промышленных мощностей во многих общинах зарплаты часто колеблются в пределах 6-12 тысяч гривен.

Почему зарплаты остаются низкими

По мнению эксперта, Украине не хватает высокотехнологичных производств, которые могли бы активизировать движение средств и предлагать конкурентные заработки.

Повышение уровня зарплат возможно лишь при условии развития экономики нового типа и появления дополнительных рабочих мест. В противном случае реальные доходы населения будут расти очень медленно.

