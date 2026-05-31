Грошове забезпечення в ЗСУ: які доплати та "бойові" отримають військові у червні

У червні 2026 року українські військовослужбовці отримають грошове забезпечення та "бойові" доплати за травень. Наразі система нарахування виплат захисникам залишається без змін. Суми, як і раніше, залежать від умов служби, рівня ризику, виконуваних завдань, перебування в зоні бойових дій та інших факторів.

Як нараховують виплати військовим

Механізм виплати щомісячного та одноразового грошового забезпечення регулюється низкою нормативних актів. Зокрема, це наказ Міністерства оборони №260 від 7 червня 2018 року, яким затверджено порядок виплат військовослужбовцям та окремим категоріям осіб, наказ Міноборони №280 від 22 травня 2017 року щодо фінансового забезпечення підрозділів ЗСУ, а також рішення міністра оборони №183/уд від 16 січня 2024 року.

Для військових рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, які мають вислугу до одного року, гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення становить 20 130,05 грн. Ця сума є базовою та не включає премії, додаткові надбавки чи винагороди за участь у бойових діях.

Які доплати отримають захисники у червні

Розмір так званих "бойових" залежить від специфіки служби та поставлених завдань.

Доплату у 30 тисяч гривень отримують військовослужбовці, які виконують бойові або спеціальні завдання відповідно до наказів командування. Йдеться, зокрема, про підготовку до бойових операцій, управління військами, логістичне забезпечення, розмінування, протиповітряну оборону та охорону критичної інфраструктури.

Виплата у 50 тисяч гривень передбачена для представників штабів, органів військового управління та командних структур, які займаються координацією роботи підрозділів, у тому числі поза районами активних бойових дій.

Максимальну додаткову винагороду — 100 тисяч гривень — нараховують військовим, які безпосередньо виконують завдання на передовій, працюють у "сірій зоні" або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Окремо для деяких категорій військовослужбовців діє накопичувальна доплата у розмірі 70 тисяч гривень. Вона призначається тим, хто сумарно провів щонайменше 30 днів у районах ведення бойових дій чи в тилу противника під час виконання спеціальних або бойових завдань.

Також у червні окремі військовослужбовці можуть розраховувати на додаткові виплати — матеріальну допомогу, оздоровчі кошти та підйомну допомогу.

