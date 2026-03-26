Средняя зарплата: в Украине хотят изменить порядок исчисления

В Украине предлагают обновить механизм исчисления средней заработной платы, необходимой для определения размера страховых. Изменения мотивируют желанием устранения правовой неопределенности, обеспечения равенства прав для застрахованных лиц и расширения возможности получения больничных и декретных для физлиц-предпринимателей и других групп самозанятых лиц.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте Всеукраинских объединений профсоюзов, пишут Новини.LIVE.

Зачем нужны изменения в порядке исчисления средней зарплаты

С инициативой пересмотреть механизм исчисления средней заработной платы выступил Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Речь идет о проекте постановления "Об утверждении Порядка направления уведомления о выявленных нарушениях, требования о компенсации суммы страховой по листку нетрудоспособности, сформированному на основании необоснованного медицинского заключения о временной нетрудоспособности", что внесет изменения в порядок, утвержденный постановлением правительства № 1266.

Как отмечается в пояснительной записке, нынешний порядок не учитывает особенности физлиц-предпринимателей (ФЛП), в частности в ситуациях, когда были освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в период ухода за ребенком, что делало невозможным получение страховых выплат.



Порядок определяет механизм исчисления средней зарплаты (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному госсоциальному страхованию на случай безработицы, от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, в связи с временной потерей трудоспособности для большего количества категорий граждан.

Проект изменений предлагает расширить круг застрахованных лиц. К этому списку лиц планируют отнести:

физлиц-предпринимателей;

лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью;

членов фермерских хозяйств.

Что еще предлагают изменить

Также документ рекомендует дополнить перечень уважительных причин, по которым дни могут исключаться из расчетных периодов. Среди таких — периоды, когда граждане во время ухода за ребенком до трех лет не осуществляли деятельность или были освобождены от уплаты единого социального взноса.

Предусматривается новый подход к расчету доходов физлиц-предпринимателей и граждан, занимающихся независимой профессиональной деятельностью. Его предлагают осуществлять по аналогии с работодателями с учетом особенностей уплаты единого социального взноса за себя.

Кроме того, новый проект уточнит порядок подтверждения права на предоставление выплат в случае бумажного больничного:

совместителям — в виде копии листка нетрудоспособности, заверенной по основному месту работы;

лицам, не работающим по трудовому договору — в виде копии, заверенной медучреждением.

Как хотят изменить подход в определении минимальной зарплаты

Новый Трудовой кодекс в случае одобрения парламентом будет предусматривать изменение "формулы" минимальной заработной платы. Правительство предлагает ввести четкую методологию, призванную приблизить подход к европейским нормам. Изменения будут предусматривать, что минимальная зарплата станет производной от средней зарплаты в Украине, а конкретный процент будет определять Кабмин на основе консультаций с партнерами.

Как определяется минимальная зарплата в 2026 году

В Украине нет четкой методологии расчета размера минимальной зарплаты. Ежегодно правительство самостоятельно утверждало ее размер на основе имеющихся финансовых ресурсов в проекте закона о Госбюджете.

Однако такой подход противоречит европейской практике, поскольку директивы Евросоюза предусматривают необходимость в четком определении показателей и факторов, от которых зависит размер "минималки".