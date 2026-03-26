Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Средняя зарплата: в Украине хотят изменить порядок исчисления

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 14:30
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В Украине предлагают обновить механизм исчисления средней заработной платы, необходимой для определения размера страховых. Изменения мотивируют желанием устранения правовой неопределенности, обеспечения равенства прав для застрахованных лиц и расширения возможности получения больничных и декретных для физлиц-предпринимателей и других групп самозанятых лиц.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте Всеукраинских объединений профсоюзов, пишут Новини.LIVE.

Зачем нужны изменения в порядке исчисления средней зарплаты

С инициативой пересмотреть механизм исчисления средней заработной платы выступил Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Речь идет о проекте постановления "Об утверждении Порядка направления уведомления о выявленных нарушениях, требования о компенсации суммы страховой по листку нетрудоспособности, сформированному на основании необоснованного медицинского заключения о временной нетрудоспособности", что внесет изменения в порядок, утвержденный постановлением правительства № 1266.

Как отмечается в пояснительной записке, нынешний порядок не учитывает особенности физлиц-предпринимателей (ФЛП), в частности в ситуациях, когда были освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в период ухода за ребенком, что делало невозможным получение страховых выплат.

Порядок определяет механизм исчисления средней зарплаты (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному госсоциальному страхованию на случай безработицы, от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, в связи с временной потерей трудоспособности для большего количества категорий граждан.

Проект изменений предлагает расширить круг застрахованных лиц. К этому списку лиц планируют отнести:

Читайте также:
  • физлиц-предпринимателей;
  • лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью;
  • членов фермерских хозяйств.

Что еще предлагают изменить

Также документ рекомендует дополнить перечень уважительных причин, по которым дни могут исключаться из расчетных периодов. Среди таких — периоды, когда граждане во время ухода за ребенком до трех лет не осуществляли деятельность или были освобождены от уплаты единого социального взноса.

Предусматривается новый подход к расчету доходов физлиц-предпринимателей и граждан, занимающихся независимой профессиональной деятельностью. Его предлагают осуществлять по аналогии с работодателями с учетом особенностей уплаты единого социального взноса за себя.

Кроме того, новый проект уточнит порядок подтверждения права на предоставление выплат в случае бумажного больничного:

  • совместителям — в виде копии листка нетрудоспособности, заверенной по основному месту работы;
  • лицам, не работающим по трудовому договору — в виде копии, заверенной медучреждением.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в этом году выросли оклады работников соцсферы. В Минсоцполитики дали разъяснения нового расчета повышения оплаты труда таким лицам.

Еще Новини.LIVE писали, что в 2026 году некоторым работникам культуры будут начислять дополнительно 15% от оклада. Это предполагается решением Минкульта.

Как хотят изменить подход в определении минимальной зарплаты

Новый Трудовой кодекс в случае одобрения парламентом будет предусматривать изменение "формулы" минимальной заработной платы. Правительство предлагает ввести четкую методологию, призванную приблизить подход к европейским нормам. Изменения будут предусматривать, что минимальная зарплата станет производной от средней зарплаты в Украине, а конкретный процент будет определять Кабмин на основе консультаций с партнерами.

Как определяется минимальная зарплата в 2026 году

В Украине нет четкой методологии расчета размера минимальной зарплаты. Ежегодно правительство самостоятельно утверждало ее размер на основе имеющихся финансовых ресурсов в проекте закона о Госбюджете.

Однако такой подход противоречит европейской практике, поскольку директивы Евросоюза предусматривают необходимость в четком определении показателей и факторов, от которых зависит размер "минималки".

зарплаты выплаты ПФУ деньги больничные
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации