Середня зарплата у червні 2026 року і до повномасштабної війни: експерт пояснив, чи насправді українці заробляють більше

Люди на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Середня заробітна плата по країні вже перевищила довоєнні показники. Так, у 2026 році українцям виплачують у середньому понад 700 доларів. Та при цьому всьому є невтішний нюанс для української економіки.

Про це сказав в етері Новини.LIVE сказав економіст та колишній радник президента України Олег Устенко.

Середня зарплата в Україні у 2026 році

За словами Олега Устенка, середні зарплати оновлюються не завдяки реальному зростанню економічної ефективності. Експерт зауважив, що динаміка доходів українців схожа на латинську літеру V (стрімке падіння, а потім швидке відновлення):

2021 році середня зарплата українців була на рівні 530 доларів;

у 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, сталося стрімке падіння середньої зарплати по країні — приблизно до 350 доларів;

у 2024 році показники середньої зарплати зрівнялися з показниками 2021 року;

у 2026 році середня зарплата перевищує 700 доларів.

"Якби це була нормальна економічна ситуація, ми б з вами побачили просто супер активне зростання продуктивності. Але ні, ніхто не став працювати продуктивніше у 2025—2026 роках, ніж у 2022 році", — зазначив Олег Устенко.

Він додав, що замість економічного дива українці спостерігають структурні дисбаланси на ринку праці.

Читайте також:

Що ще варто знати

Нагадаємо, зарплати жінок і чоловіків в Україні сильно відрізняються не на користь перших. Так, якщо чоловікам у першому кварталі року платили у середньому 33 798 гривень, то жінкам — 24 791 гривень. Гендерний розрив очевидний: заробіток жінок сьогодні становить трохи менше трьох чвертей від того, що отримують чоловіки (близько 73%).

Раніше Новини.LIVE писали про найбільш високооплачувані професії у 2026 році. Так, в Україні такими є сфера IT, кібербезпека, виробництва та радіочастотного контролю. Найменше заробляють працівники у сфері ручних ремесел, друкування, а також фотографи.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто у 2026 році може розраховувати на високі зарплати. Як свідчать дані кадрового порталу Work.ua, розраховувати на середню зарплату у 80 000 грн можуть керівники відділу підбору персоналу.