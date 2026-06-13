Средняя зарплата в июне 2026 года и до полномасштабной войны: эксперт объяснил, действительно ли украинцы зарабатывают больше

Люди на улице, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Средняя заработная плата по стране уже превысила довоенные показатели. Так, в 2026 году украинцам выплачивают в среднем более 700 долларов. Однако при этом есть один неутешительный нюанс для украинской экономики.

Об этом в эфире Новини.LIVE сказал экономист и бывший советник президента Украины Олег Устенко.

Средняя зарплата в Украине в 2026 году

По словам Олега Устенко, средние зарплаты растут не благодаря реальному росту экономической эффективности. Эксперт отметил, что динамика доходов украинцев похожа на латинскую букву V (стремительное падение, а затем быстрое восстановление):

в 2021 году средняя зарплата украинцев составляла 530 долларов;

в 2022 году, когда началась полномасштабная война, произошло стремительное падение средней зарплаты по стране — примерно до 350 долларов;

в 2024 году показатели средней зарплаты сравнялись с показателями 2021 года;

в 2026 году средняя зарплата превышает 700 долларов.

"Если бы это была нормальная экономическая ситуация, мы бы с вами увидели просто суперактивный рост производительности. Но нет, никто не стал работать продуктивнее в 2025—2026 годах, чем в 2022 году", — отметил Олег Устенко.

Он добавил, что вместо экономического чуда украинцы наблюдают структурные дисбалансы на рынке труда.

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Что еще стоит знать

Напомним, зарплаты женщин и мужчин в Украине сильно отличаются не в пользу первых. Так, если мужчинам в первом квартале года платили в среднем 33 798 гривен, то женщинам — 24 791 гривен. Гендерный разрыв очевиден: заработок женщин сегодня составляет чуть менее трех четвертей от того, что получают мужчины (около 73%).

Ранее Новини.LIVE писали о самых высокооплачиваемых профессиях в 2026 году. Так, в Украине такими являются сфера IT, кибербезопасность, производство и радиочастотный контроль. Меньше всего зарабатывают работники в сфере ручных ремесел, полиграфии, а также фотографы.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кто в 2026 году может рассчитывать на высокие зарплаты. Как свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua, рассчитывать на среднюю зарплату в 80 000 грн могут руководители отдела подбора персонала.