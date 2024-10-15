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Середня зарплата у 34 тис. гривень — де в Україні зросла оплата праці

15 жовтня 2024 12:40
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати у 2024 році — де українцям у середньому платять 34 тис. грн
Гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році ринок праці відновився на 93% з початку повномасштабної війни. На тлі дефіциту кваліфікованих кадрів у деяких регіонах середня заробітна сягнула 34 тис. гривень.

Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua.

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Де суттєво зросла середня зарплата

Повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на рівень заробітної плати. Фактично весь 2022 рік показник був незмінним, проте з січня 2023-го ситуація почала покращуватися, у 2024 році зарплата продовжує зростати.

Згідно з дослідженнями порталу, середня зарплата в Україні підвищилась на 30% або на 4,5 тис. гривень з 2022 до 2024 року.

Особливе зростання демонструє оплата праці у Києві, що є відображенням економічної активності у столиці.

За даними Work.ua, середня зарплатня у місті становить 25 тис. гривень за умови повної зайнятості та восьмигодинного робочого дня. Проте різниться залежно від посади: найменша середня зарплата у столиці — 17,7 тис. гривень, а найвищий середній дохід — 34 тис. гривень.

Київ надалі залишається містом з найвищими зарплатами в країні.

 

зарплати 2024
Статистика. Джерело: work.ua

Кому з фахівців платять найбільше

Відповідно до інформації на порталі, середня зарплата в різних галузях діяльності в Києві наступна:

  • IT, комп'ютери та інтернет — 23,36 тис. гривень;
  • Адміністрація та середнє керівництво — 23,02 тис. гривень;
  • ЗМІ, видавництво та поліграфія — 21,18 тис. гривень;
  • Управління персоналом та HR — 23,64 тис. гривень;
  • Фінанси та банки — 22,23 тис. гривень;
  • Освіта та наука — 17,57 тис. гривень;
  • Роздрібна торгівля — 19,52 тис. гривень;
  • Маркетинг, реклама та PR — 21,84 тис. гривень;
  • Медицина та фармацевтика — 21,69 тис. гривень;
  • Сфера обслуговування — 21,1 тис. гривень;
  • Телекомунікації та зв’язок — 24,04 тис. гривень;
  • Топменеджмент та вище керівництво — 32,4 тис. гривень;
  • Транспорт та автобізнес — 26,15 тис. гривень;
  • Секретаріат та діловодство — 19,55 тис. гривень;
  • Сільське господарство та агробізнес — 21,13 тис. гривень;
  • Готельно-ресторанний бізнес та туризм — 22,14 тис. гривень;
  • Робочі спеціальності та виробництво — 22,74 тис. гривень;
  • Інші сфери — 21,42 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через податкові зміни у вигляді підвищення військового збору скоротиться щомісячний дохід працівників бюджетної сфери. Відомо, які суми почнуть стягувати.

Також ми писали, що за останній рік найбільше дохід зріс у таких фахівців як керамісти. Порівняно з 2023-м зарплата підскочила на 111%. Зараз спеціаліст, який займається виготовленням виробів з кераміки, отримує в середньому 47,5 тис. гривень зарплати.

Київ зарплати виплати робота гроші ринок праці

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