Зарплати у 2024 році — де українцям у середньому платять 34 тис. грн

Середня зарплата у 34 тис. гривень — де в Україні зросла оплата праці
У 2024 році ринок праці відновився на 93% з початку повномасштабної війни. На тлі дефіциту кваліфікованих кадрів у деяких регіонах середня заробітна сягнула 34 тис. гривень.
Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua.
Де суттєво зросла середня зарплата
Повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на рівень заробітної плати. Фактично весь 2022 рік показник був незмінним, проте з січня 2023-го ситуація почала покращуватися, у 2024 році зарплата продовжує зростати.
Згідно з дослідженнями порталу, середня зарплата в Україні підвищилась на 30% або на 4,5 тис. гривень з 2022 до 2024 року.
Особливе зростання демонструє оплата праці у Києві, що є відображенням економічної активності у столиці.
За даними Work.ua, середня зарплатня у місті становить 25 тис. гривень за умови повної зайнятості та восьмигодинного робочого дня. Проте різниться залежно від посади: найменша середня зарплата у столиці — 17,7 тис. гривень, а найвищий середній дохід — 34 тис. гривень.
Київ надалі залишається містом з найвищими зарплатами в країні.
Кому з фахівців платять найбільше
Відповідно до інформації на порталі, середня зарплата в різних галузях діяльності в Києві наступна:
- IT, комп'ютери та інтернет — 23,36 тис. гривень;
- Адміністрація та середнє керівництво — 23,02 тис. гривень;
- ЗМІ, видавництво та поліграфія — 21,18 тис. гривень;
- Управління персоналом та HR — 23,64 тис. гривень;
- Фінанси та банки — 22,23 тис. гривень;
- Освіта та наука — 17,57 тис. гривень;
- Роздрібна торгівля — 19,52 тис. гривень;
- Маркетинг, реклама та PR — 21,84 тис. гривень;
- Медицина та фармацевтика — 21,69 тис. гривень;
- Сфера обслуговування — 21,1 тис. гривень;
- Телекомунікації та зв’язок — 24,04 тис. гривень;
- Топменеджмент та вище керівництво — 32,4 тис. гривень;
- Транспорт та автобізнес — 26,15 тис. гривень;
- Секретаріат та діловодство — 19,55 тис. гривень;
- Сільське господарство та агробізнес — 21,13 тис. гривень;
- Готельно-ресторанний бізнес та туризм — 22,14 тис. гривень;
- Робочі спеціальності та виробництво — 22,74 тис. гривень;
- Інші сфери — 21,42 тис. гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні через податкові зміни у вигляді підвищення військового збору скоротиться щомісячний дохід працівників бюджетної сфери. Відомо, які суми почнуть стягувати.
Також ми писали, що за останній рік найбільше дохід зріс у таких фахівців як керамісти. Порівняно з 2023-м зарплата підскочила на 111%. Зараз спеціаліст, який займається виготовленням виробів з кераміки, отримує в середньому 47,5 тис. гривень зарплати.
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