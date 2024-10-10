Зарплати в Україні — у низки спеціалістів за рік суттєво зросла оплата праці

Викладач автошколи. Фото: autoshkola-navihator

В Україні за останній рік у багатьох спеціалістів суттєво зросла оплата праці. Зокрема, у деяких сферах заробітна плата підскочила на 111%.

Про це свідчать дані одного з кадрових порталів.

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Зростання зарплат на тлі дефіциту кадрів

Як йдеться у новому огляді Національного банку України (НБУ), число нових пропозицій роботи для громадян зростає порівняно з минулим роком. Зокрема, у мегаполісах оплата підвищується ще й завдяки пожвавленню економічної активності.

Основне те, що падіння кількості нових резюме зупинилося, що говорить про активізацію реального пошуку роботи українцями. Попри це надалі спостерігається значний дефіцит працівників.

Саме це, на переконання НБУ, призводить до підвищення зарплат. Однак з урахуванням інфляції темпи зростання реального доходу уповільнились.

У яких фахівців зарплати зросли найбільше

Зокрема, як свідчить кадровий портал, у жовтні середня зарплата у вакансіях зросла порівняно з вереснем з 19,8 тис. до 20,1 тис. гривень. Водночас середня зарплата в резюме підвищилася з 20,6 тис. до 21,2 тис. гривень.

За останній рік найбільше дохід зріс у таких фахівців як керамісти. Порівняно з 2023-м зарплата підскочила на 111%. Зараз спеціаліст, який займається виготовленням виробів з кераміки, отримує в середньому 47,5 тис. гривень зарплати.

Далі у списку фахівців, у яких істотно зросла зарплата — ортодонти. Замикають трійку лідерів — викладачі Правил дорожнього руху.

Загалом перелік фахівців, у яких підвищились зарплати за рік, має такий вигляд:

керамісти — 47,5 тис. гривень (+111%)

ортодонти — 47,5 тис. гривень (+90%)

викладачі ПДР — 35 тис. гривень (+75%)

оператори атракціонів — 21,5 тис. гривень (+72%)

Unity 3D програмісти — 42,3 тис. гривень (+69%)

ортопеди — 45 тис. гривень (+64%)

інструктори дитячого центру — 17,5 тис. гривень (+59%)

гідравліки — 31,5 тис. гривень (+58%)

продюсери — 42,5 тис. гривень (+55%)

аналітики продажу — 31 тис. гривень (+55%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку вважають, що дефіцит працівників залишається гострою проблемою для підприємств. Водночас саме це підтримує зростання заробітних плат.

Також ми писали, що зміни у податковій сфері, які очікуються у жовтні 2024 року, торкнуться доходів військовослужбовців. Заробітна плата бійців суттєво скоротиться, оскільки вони також сплачують військовий збір.