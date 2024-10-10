Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow На 111% більше за рік — у кого в Україні зросла зарплата arrow

На 111% більше за рік — у кого в Україні зросла зарплата

10 жовтня 2024 10:45
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — у низки спеціалістів за рік суттєво зросла оплата праці
Викладач автошколи. Фото: autoshkola-navihator
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні за останній рік у багатьох спеціалістів суттєво зросла оплата праці. Зокрема, у деяких сферах заробітна плата підскочила на 111%.

Про це свідчать дані одного з кадрових порталів.

Читайте також:

Зростання зарплат на тлі дефіциту кадрів

Як йдеться у новому огляді Національного банку України (НБУ), число нових пропозицій роботи для громадян зростає порівняно з минулим роком. Зокрема, у мегаполісах оплата підвищується ще й завдяки пожвавленню економічної активності.

Основне те, що падіння кількості нових резюме зупинилося, що говорить про активізацію реального пошуку роботи українцями. Попри це надалі спостерігається значний дефіцит працівників.

Саме це, на переконання НБУ, призводить до підвищення зарплат. Однак з урахуванням інфляції темпи зростання реального доходу уповільнились.

У яких фахівців зарплати зросли найбільше

Зокрема, як свідчить кадровий портал, у жовтні середня зарплата у вакансіях зросла порівняно з вереснем з 19,8 тис. до 20,1 тис. гривень. Водночас середня зарплата в резюме підвищилася з 20,6 тис. до 21,2 тис. гривень.

За останній рік найбільше дохід зріс у таких фахівців як керамісти. Порівняно з 2023-м зарплата підскочила на 111%. Зараз спеціаліст, який займається виготовленням виробів з кераміки, отримує в середньому 47,5 тис. гривень зарплати.

Далі у списку фахівців,  у яких істотно зросла зарплата — ортодонти. Замикають трійку лідерів — викладачі Правил дорожнього руху.

Загалом перелік фахівців, у яких підвищились зарплати за рік, має такий вигляд:

  • керамісти — 47,5 тис. гривень (+111%)
  • ортодонти — 47,5 тис. гривень (+90%)
  • викладачі ПДР — 35 тис. гривень (+75%)
  • оператори атракціонів — 21,5 тис. гривень (+72%)
  • Unity 3D програмісти — 42,3 тис. гривень (+69%)
  • ортопеди — 45 тис. гривень (+64%)
  • інструктори дитячого центру — 17,5 тис. гривень (+59%)
  • гідравліки — 31,5 тис. гривень (+58%)
  • продюсери — 42,5 тис. гривень (+55%)
  • аналітики продажу — 31 тис. гривень (+55%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку вважають, що дефіцит працівників залишається гострою проблемою для підприємств. Водночас саме це підтримує зростання заробітних плат.

Також ми писали, що зміни у податковій сфері, які очікуються у жовтні 2024 року, торкнуться доходів військовослужбовців. Заробітна плата бійців суттєво скоротиться, оскільки вони також сплачують військовий збір.

зарплати робота працівники ринок праці вакансії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:39 Простояв півтора роки — з центру Одеси таємничо зник пам'ятний знак

11:37 В Україні пенсії виплачуватимуть по-новому — що зміниться

11:32 Новий проєкт "Хроніки сили" від Бадоєва та Навроцької — фоторепортаж Новини.LIVE

11:29 Чого очікують США від операції ЗСУ на Курщині, — Bloomberg

11:28 Припинення вогню вздовж лінії фронту — в ОП прокоментували статтю ЗМІ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

11:23 На Сонці зафіксували найпотужніший спалах — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:07 В Одесі через дуйку однорічна дівчинка потрапила до лікарні — пожежу ліквідували

11:03 У Верховній Раді визначились, чи підвищать податки військовим

11:00 Соцдопомога у 6,4 тис. грн — хто має право на таку виплату у жовтні

10:59 З 10 жовтня деяким українцям загрожують штрафи на 7,25 тисячі — що треба знати

11:39 Простояв півтора роки — з центру Одеси таємничо зник пам'ятний знак

11:37 В Україні пенсії виплачуватимуть по-новому — що зміниться

11:32 Новий проєкт "Хроніки сили" від Бадоєва та Навроцької — фоторепортаж Новини.LIVE

11:29 Чого очікують США від операції ЗСУ на Курщині, — Bloomberg

11:28 Припинення вогню вздовж лінії фронту — в ОП прокоментували статтю ЗМІ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

11:23 На Сонці зафіксували найпотужніший спалах — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:07 В Одесі через дуйку однорічна дівчинка потрапила до лікарні — пожежу ліквідували

11:03 У Верховній Раді визначились, чи підвищать податки військовим

11:00 Соцдопомога у 6,4 тис. грн — хто має право на таку виплату у жовтні

10:59 З 10 жовтня деяким українцям загрожують штрафи на 7,25 тисячі — що треба знати

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

Text

08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2024
Text

21:28 Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Text

17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

2 жовтня 2024

23:56 Пенсії учасникам бойових дій — який принцип нарахування