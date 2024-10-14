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Зарплати до 50 тис. грн за роботу онлайн — ТОП-3 вакансій у жовтні

14 жовтня 2024 11:53
Ксенія Симонова - Редактор
Робота онлайн в Україні — ТОП-3 вакансій із зарплатою до 50 тис. грн
Жінка за комп'ютером. Фото: robota.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні дистанційна робота не втрачає своєї популярності за змогу мати дохід, не виходячи з дому. Деяким фахівцям обіцяють заробітну плату до 50 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Зокрема, на порталі шукають менеджерів з продажу реклами у ЗМІ, які будуть розвивати відносини та залучати до співпраці клієнтів із середнього та великого бізнесу. Йдеться про групу незалежних медіа про IT та технології, яка обіцяє сплачувати від 25 до 50 тис. гривень зарплати.

Серед вимог:

  • грамотне та чисте мовлення, знання української мови обов’язкове;
  • розуміння роботи медіа ринку, знайомство з виданнями компанії;
  • досвід роботи в активному продажу від одного року.

Також у Школу англійської мови шукають викладачів та пропонують зарплату від 25 тис. до 50 тис. гривень зарплати. З-поміж вимог до претендентів — знання мови на рівні С1+, наявність викладацького досвіду, створення та ведення дорожньої карти студента, складання звітності за проведеними уроками, комунікація зі студентами.

Окрім того, одна з навчальних компаній шукає юристів з досвідом у сфері будівництва. Заробітну плату обіцяють від 35 тис. до 45 тис. гривень. Серед вимог:

  •  наявність вищої юридичної освіти;
  •  досвіду роботи у юриспруденції від трьох років;
  •  досвіду повного юридичного супроводу проєктів від одного року.

Високооплачувані дефіцитні професії в Україні

У деяких компаніях дефіцит працівників може сягати 50%. Йдеться про окремі компанії транспортно-логістичної галузі. Причина дефіциту водіїв — мобілізація працівників.

Щодо закриття наявних вакансій за допомогою жінок, то ця ідея не надто дієва, однак робота в цьому напрямку триває. На ринку дуже багато оплачуваних вакансій для водіїв-міжнародників — деяким компаніям пропонують зарплатню у 110 тис. гривень.

У транспортно-логістичній галузі нестача водіїв становить чверть, а у сфері пасажирських перевезень у містах — третину.

"25% дефіцит водіїв фур — це попередня цифра, яку ми зібрали у перевізників, логістичних компаній. У деяких компаніях ця цифра сягає навіть понад 50%, бо це питання мобілізації. У цифрах це близько 30 тис.  водіїв, які потрібні як водії вантажного транспорту", — розповіли експерти виданню.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через податкові зміни у вигляді підвищення військового збору скоротиться щомісячний дохід працівників бюджетної сфери. Відомо, які суми почнуть стягувати.

Також ми писали, що три місяці до кінця 2024 року прогнози щодо зростання зарплат в Україні змінилися. Тепер очікується, що цей показник буде нижчим, ніж передбачалося раніше.

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