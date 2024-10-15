Зарплаты в 2024 году — где украинцам в среднем платят 34 тыс. грн

Средняя зарплата в 34 тыс. гривен — где в Украине выросла оплата труда
В 2024 году рынок труда восстановился на 93% от начала полномасштабной войны. На фоне дефицита квалифицированных кадров в некоторых регионах средняя заработная плата достигла 34 тыс. гривен.
Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua.
Где существенно выросла средняя зарплата
Полномасштабная война в Украине оказала существенное влияние на уровень заработной платы. Фактически весь 2022 год показатель был неизменным, однако с января 2023-го ситуация начала улучшаться, в 2024 году зарплата продолжает расти.
Согласно исследованиям портала, средняя зарплата в Украине повысилась на 30% или на 4,5 тыс. гривен с 2022 по 2024 год.
Особый рост демонстрирует оплата труда в Киеве, что отражает экономическую активность в столице.
По данным Work.ua, средняя зарплата в городе составляет 25 тыс. гривен при полной занятости и восьмичасового рабочего дня. Однако отличается в зависимости от должности: самая маленькая средняя зарплата в столице — 17,7 тыс. гривен, а самый высокий средний доход — 34 тыс. гривен.
Киев продолжает оставаться городом с самыми высокими зарплатами в стране.
Кому из специалистов платят больше всего
Согласно информации на портале, средняя зарплата в разных сферах деятельности в Киеве следующая:
- IT, компьютеры и интернет — 23,36 тыс. гривен;
- Администрация и среднее руководство — 23,02 тыс. гривен;
- СМИ, издательство и полиграфия — 21,18 тыс. гривен;
- Управление персоналом и HR — 23,64 тыс. гривен;
- Финансы и банки — 22,23 тыс. гривен;
- Образование и наука — 17,57 тыс. гривен;
- Розничная торговля — 19,52 тыс. гривен;
- Маркетинг, реклама и PR — 21,84 тыс. гривен;
- Медицина и фармацевтика — 21,69 тыс. гривен;
- Сфера обслуживания — 21,1 тыс. гривен;
- Телекоммуникации и связь — 24,04 тыс. гривен;
- Топ-менеджмент и высшее руководство — 32,4 тыс. гривен;
- Транспорт и автобизнес — 26,15 тыс. гривен;
- Секретариат и делопроизводство — 19,55 тыс. гривен;
- Сельское хозяйство и агробизнес — 21,13 тыс. гривен;
- Гостинично-ресторанный бизнес и туризм — 22,14 тыс. гривен;
- Рабочие специальности и производство — 22,74 тыс. гривен;
- Другие сферы — 21,42 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине из-за налоговых изменений в виде повышения военного сбора сократится ежемесячный доход работников бюджетной сферы. Известно, какие суммы начнут изымать.
Также мы писали, что за последний год больше всего доход вырос у таких специалистов как керамисты. По сравнению с 2023-м зарплата подскочила на 111%. Сейчас специалист, занимающийся изготовлением изделий из керамики, получает в среднем 47,5 тыс. гривен зарплаты.
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