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Средняя зарплата в 34 тыс. гривен — где в Украине выросла оплата труда

15 октября 2024 12:40
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в 2024 году — где украинцам в среднем платят 34 тыс. грн
Деньги и кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В 2024 году рынок труда восстановился на 93% от начала полномасштабной войны. На фоне дефицита квалифицированных кадров в некоторых регионах средняя заработная плата достигла 34 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua.

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Где существенно выросла средняя зарплата

Полномасштабная война в Украине оказала существенное влияние на уровень заработной платы. Фактически весь 2022 год показатель был неизменным, однако с января 2023-го ситуация начала улучшаться, в 2024 году зарплата продолжает расти.

Согласно исследованиям портала, средняя зарплата в Украине повысилась на 30% или на 4,5 тыс. гривен с 2022 по 2024 год.

Особый рост демонстрирует оплата труда в Киеве, что отражает экономическую активность в столице.

По данным Work.ua, средняя зарплата в городе составляет 25 тыс. гривен при полной занятости и восьмичасового рабочего дня. Однако отличается в зависимости от должности: самая маленькая средняя зарплата в столице — 17,7 тыс. гривен, а самый высокий средний доход — 34 тыс. гривен.

Киев продолжает оставаться городом с самыми высокими зарплатами в стране.

 

зарплаты 2024
Статистика. Источник: work.ua

Кому из специалистов платят больше всего

Согласно информации на портале, средняя зарплата в разных сферах деятельности в Киеве следующая:

  • IT, компьютеры и интернет — 23,36 тыс. гривен;
  • Администрация и среднее руководство — 23,02 тыс. гривен;
  • СМИ, издательство и полиграфия — 21,18 тыс. гривен;
  • Управление персоналом и HR — 23,64 тыс. гривен;
  • Финансы и банки — 22,23 тыс. гривен;
  • Образование и наука — 17,57 тыс. гривен;
  • Розничная торговля — 19,52 тыс. гривен;
  • Маркетинг, реклама и PR — 21,84 тыс. гривен;
  • Медицина и фармацевтика — 21,69 тыс. гривен;
  • Сфера обслуживания — 21,1 тыс. гривен;
  • Телекоммуникации и связь — 24,04 тыс. гривен;
  • Топ-менеджмент и высшее руководство — 32,4 тыс. гривен;
  • Транспорт и автобизнес — 26,15 тыс. гривен;
  • Секретариат и делопроизводство — 19,55 тыс. гривен;
  • Сельское хозяйство и агробизнес — 21,13 тыс. гривен;
  • Гостинично-ресторанный бизнес и туризм — 22,14 тыс. гривен;
  • Рабочие специальности и производство — 22,74 тыс. гривен;
  • Другие сферы — 21,42 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине из-за налоговых изменений в виде повышения военного сбора сократится ежемесячный доход работников бюджетной сферы. Известно, какие суммы начнут изымать.

Также мы писали, что за последний год больше всего доход вырос у таких специалистов как керамисты. По сравнению с 2023-м зарплата подскочила на 111%. Сейчас специалист, занимающийся изготовлением изделий из керамики, получает в среднем 47,5 тыс. гривен зарплаты.

Киев зарплаты выплаты работа деньги рынок труда

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