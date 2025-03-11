Як змінилася середня зарплата для обчислення пенсій — українцям назвали показник у 2025

Українка похилого віку отримує пенсію на пошті. Фото: УНІАН

У Пенсійному фонді затвердили розмір середньої заробітної плати за січень. Цей показник використовують для розрахунку пенсії.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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За інформацією держструктури, показник склав 18 660 грн.

"Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за січень 2025 року. Він становить 18 660 гривень 32 копійки", — зазначається у повідомленні.

Зауважимо, що за рік показник середньої зарплати, за яким розраховують пенсії громадянам, зріс на понад 3 тис. грн, якщо порівняти із січнем 2024 року (з 14 974,56 грн). При цьому середнє значення цього показника у 2024-му зупинилося на позначці у 17 486,60 грн.

Пенсії в Україні — чи справді зросли доходи пенсіонерів

Попри індексацію пенсій, яка відбулася 1 березня, реальні доходи українських пенсіонерів знижуються. За даними Національного банку України (НБУ), спад розпочався ще у другій половині 2024 року, коли в країні прискорилися темпи інфляції.

При цьому номінальна зарплата, за інформацією Держстату, за підсумками 2024 року зросла на 23,1% від року в рік (р/р), а реальна — на 15,6% р/р.

Раніше стало відомо, що в Україні реформують систему оплати праці чиновників. Передбачається, що для держслужбовців запровадять два види зарплат.

Також ми писали, що у березні середня зарплата в Україні перебуває на позначці у 23,5 тис. грн. За рік розмір підвищився на 18%,