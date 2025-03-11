Зарплата чиновників в Україні — що зміниться з 1 квітня та чому менше платитимуть

Банкноти номіналом в 500 та 1 тисячу гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Верховна Рада України (ВРУ) у вівторок, 11 березня, підтримала у цілому законопроєкт №8222, який передбачає реформу оплати праці громадян, що працюють на державній службі. Зміни мають розпочатися з 1 квітня 2025 року.

Про ухвалення законопроєкту написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

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За його інформацією, зарплати держслужбовців залежатимуть від класифікації посад.

"По правках: пройшла правка про підвищення зарплат для ДАСУ. Але злетіли поправки щодо підвищеної оплати для Мін'юсту, Мінфіну, Мінцифри і Мінекономіки. Так само не пройшла правка про зарплати апарату ВРУ (можливість встановлювати надбавку за вислугу років у понад 30% окладу працівникам Апарату ВРУ)", — написав нардеп.

Зарплати чиновників — як зміняться виплати та коли це відбудеться

В рамках реформи, яка передбачена законопроєктом №8222, відбудеться розділення оплати праці чиновників на:

сталу зарплату — посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державних службовців;

варіативну зарплату — премії.

Стала заробітна плата є фіксованою, її виплата гарантована. Розмір премії не буде більшим за 30% від оплати праці.

Також варіативна зарплата залежатиме від того, наскільки якісною була робота державного службовця та як працівник сприяв досягненню загального результату в роботі державного органу. Виплата буде винагородою за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань. Натомість розмір посадових окладів встановлюватимуть з урахуванням каталогу типових посад та у порівнянні з зарплатами у приватному секторі.

Так, вони становитимуть від 2,5 до 37,5 розміру прожиткового мінімуму для осіб, які є працездатними станом на 1 січня (тобто від 7 570 грн до 113 550 грн у 2025 році). Для правильного визначення розмірів посадових окладів держоргани поділять за юрисдикцією:

загальнодержавні;

регіональні;

місцеві.

Фонд преміювання державного органу буде у розмірі 20% від загального фонду посадових окладів за рік.

Кабінет міністрів має впродовж трьох місяців подати законопроєкт про розрахунок максимальної кількості державних службовців, а з 1 січня 2026 року — переглянути граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій.

Нагадаємо, у березні середня зарплата в Україні перебуває на позначці у 23,5 тис. грн. За рік розмір підвищився на 18%, а деякі спеціалісти отримали підвищення майже на 100%.

Також ми розповідали, за якими правилами держслужбовці отримують зарплати зараз. Так, в Україні діють обмеження на кількість та розмір виплат.