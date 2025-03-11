Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Захмарних виплат не буде — кому в Україні перепишуть зарплати arrow

Захмарних виплат не буде — кому в Україні перепишуть зарплати

11 березня 2025 16:05
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Зарплата чиновників в Україні — що зміниться з 1 квітня та чому менше платитимуть
Банкноти номіналом в 500 та 1 тисячу гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Верховна Рада України (ВРУ) у вівторок, 11 березня, підтримала у цілому законопроєкт №8222, який передбачає реформу оплати праці громадян, що працюють на державній службі. Зміни мають розпочатися з 1 квітня 2025 року. 

Про ухвалення законопроєкту написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також:

Верховна Рада підтримала реформу оплати праці чиновників — що відомо 

За його інформацією, зарплати держслужбовців залежатимуть від класифікації посад. 

"По правках: пройшла правка про підвищення зарплат для ДАСУ. Але злетіли поправки щодо підвищеної оплати для Мін'юсту, Мінфіну, Мінцифри і Мінекономіки. Так само не пройшла правка про зарплати апарату ВРУ (можливість встановлювати надбавку за вислугу років у понад 30% окладу працівникам Апарату ВРУ)", — написав нардеп. 

Зарплати чиновників — як зміняться виплати та коли це відбудеться 

В рамках реформи, яка передбачена законопроєктом №8222,  відбудеться розділення оплати праці чиновників на:

  • сталу зарплату — посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державних службовців;
  • варіативну зарплату — премії. 

Стала заробітна плата є фіксованою, її виплата гарантована. Розмір премії не буде більшим за 30% від оплати праці.

Також варіативна зарплата залежатиме від того, наскільки якісною була робота державного службовця та як працівник сприяв досягненню загального результату в роботі державного органу. Виплата буде винагородою за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань. Натомість розмір посадових окладів встановлюватимуть з урахуванням каталогу типових посад та у порівнянні з зарплатами у приватному секторі.

Так, вони становитимуть від 2,5 до 37,5 розміру прожиткового мінімуму для осіб, які є працездатними станом на 1 січня (тобто від 7 570 грн до 113 550 грн у 2025 році). Для правильного визначення розмірів посадових окладів держоргани поділять за юрисдикцією:

  • загальнодержавні;
  • регіональні;
  • місцеві.

Фонд преміювання державного органу буде у розмірі 20% від загального фонду посадових окладів за рік.

Кабінет міністрів має впродовж трьох місяців подати законопроєкт про розрахунок максимальної кількості державних службовців, а з 1 січня 2026 року — переглянути граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій.

Нагадаємо, у березні середня зарплата в Україні перебуває на позначці у 23,5 тис. грн. За рік розмір підвищився на 18%, а деякі спеціалісти отримали підвищення майже на 100%.

Також ми розповідали, за якими правилами держслужбовці отримують зарплати зараз. Так, в Україні діють обмеження на кількість та розмір виплат. 

зарплати премія гроші державні органи реформа
Реклама
Реклама
Реклама